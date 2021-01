By

A chi non è mai capitato di vivere una di quelle situazioni imbarazzanti a letto? Scopriamo quali sono le più comuni e cosa fare a riguardo!

Inutile vergognarsi e cercare di nascondere la testa sotto il cuscino: a tutti noi sono capitate alcune situazioni sotto le lenzuola… non proprio entusiasmanti.

Non c’è modo migliore di affrontare una situazione vergognosa che quello di imparare quanto sia comune e cosa fare in caso di imbarazzi.

Ecco alcuni suggerimenti (e rassicurazioni) per quando succede qualcosa di imprevisto sotto le coperte!

Situazioni imbarazzanti a letto: quelle capitate a tutti

No, non preoccuparti: anche la tua amica elegantissima o quel tipo belloccio che vedi ogni mattina sull’autobus le hanno provate.

Le situazioni imbarazzanti a letto, infatti, sono un vero e proprio patrimonio comune a tutta l’umanità di cui, però, si parla ancora troppo poco!

Di certo, infatti, nessuno corre dagli amici a raccontare l’ultimo accadimento vergognoso capitato fra le lenzuola, anzi.

Tutti cerchiamo di far credere agli altri che, sotto le coperte, siamo dei veri e propri adoni e non commettiamo mai un errore.

Non solo!

Internet, i film, le serie TV ed i libri ci hanno abituato a situazioni veramente “al limite” del perfetto, tanto che i rapporti intimi ci sembrano poi decisamente strani se messi a paragone.

Basta, non preoccupartene più: a tutti sono capitati dei momenti decisamente imbarazzanti sotto le lenzuola e noi siamo qui per svelarli tutti.

Che cosa fare quando una di queste situazioni si palesa durante il tuo rapporto intimo?

La soluzione sembra essere solo una: ma riderne, no?

Che sia la vostra prima volta o la centesima, che abbiate a che fare con un partner che non conoscete bene o con uno che invece vi conosce a menadito, poco cambia.

Le situazioni imbarazzanti, a letto come nella vita, capitano veramente a tutti e tutti i giorni.

Alcune sono facilmente risolvibili, altre potrebbero pregiudicare la riuscita del vostro rapporto.

Poco male!

Una relazione, di qualsiasi tipo, che non sopravvive a qualche risata è probabilmente una relazione che vale poco o niente.

Prendetelo come un test!

Insomma, l’imbarazzo sotto le lenzuola è qualcosa che, purtroppo, non possiamo evitare.

Meglio cercare di trasformarlo in qualcosa con il quale rendere il rapporto più profondo ed affrontarlo come lo faremo nella vita di tutti i giorni: ridendo!

Quanti di questi “scabrosi” attimi vergognosi sono capitati anche a voi od ai vostri amici?