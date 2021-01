Scegli un simbolo e scopri di cosa hai bisogno per vivere in armonia con te stesso

Scegli un simbolo tra quelli che vedi in questa immagine e scopri di cosa hai bisogno nella tua vita per stare bene.

Questo test cercherà di comprendere il tuo stato emotivo a partire dalle tue scelte cromatiche. Max Lüscher, uno psicologo e filosofo svizzero, è molto stimato e conosciuto nel suo ambiente e a lui si deve la messa in pratica del famoso test del colore, un test che ancora oggi viene utilizzato per capire lo stato emotivo di una persona in base a come questa percepisce i colori. Sei pronto per capire cosa ti manca in questo momento per vivere in armonia con te stesso? Non ti resta che fare questo test.

Test: dimmi che simbolo scegli e ti dirò di cosa hai bisogno

Lo scopo di questo test è quello di aiutarti a capire cosa ti farebbe sentire completamente in armonia con te stesso. Tutto quello che devi fare per scoprirlo è osservare i simboli nell’immagine e fornire la tua preferenza. Qual simbolo ti attrae di più?

1. Simbolo rosso »Amore«

Se hai scelto il simbolo dal colore rosso sei sicuramente una persona con una grande forza di volontà. Ami le sfide, brami successo e vivi pienamente ogni momento della tua vita. Sei una persona molto passionale ed emotiva e detesti la solitudine, per essere felice hai bisogno di una persona che ti appaghi completamente.

2. Simbolo viola »Fede«

Se la tua preferenza è caduta sul simbolo viola significa che hai bisogno di fede. Sei in un momento in cui ti senti molto confuso, ti perdi nei mille pensieri e vorresti che molte cose che desideri si concretizzassero. Stai cercando di trovare il modo per rendere migliore la tua realtà ma ti manca l’ispirazione e la fiducia in te stesso.

3. Simbolo nero »Eternità«

Se hai scelto il simbolo nero significa che senti dentro di te la voglia di combattere tutte le emozioni negative. Hai toccato il fondo ma sei risalito in superficie, ora vedi tutto con occhi diversi, vuoi ripartire da un nuovo inizio e cambiare tutte le cose che non ti piacciono. Questo punto è diventato il perno della tua esistenza ma ti stai certamente privando di tutto il resto di cui hai bisogno, rilassati.

4. Simbolo giallo »Forza«

Il colore giallo denota la volontà di liberarsi da una situazione in cui ci si sente scomodi e che va avanti da troppo tempo. Il giallo denota la speranza e il desiderio di toccare finalmente la felicità. In questo momento vuoi principalmente il rispetto, perché in questo rispetto risiede tutta la forza che ti serve per ricominciare

5. Simbolo verde »Armonia«

Il colore verde denota che sei in una fase di recupero di te stesso. Hai contato poco e niente sulle tue capacità e senti che è arrivato il momento di rafforzare la stima in te stesso. Per farlo hai iniziato ad apportare migliorie al tuo stile di vita. Chi ti circonda nota che sei cambiato e tu non perdi occasione per raccontare tutto quello che hai provato per insegnare agli altri che tutto è possibile.

6. Simbolo marrone »Felicità«

La cosa che ti serve più di tutto ora è un pò di meritato riposo. Non vuoi altro che rilassarti e di goderti la pace interiore. Non hai voglia di discussioni e litigi, hai solo voglia di solitudine e pace ad un livello estremo.

7. Simbolo blu “segreto”

Se hai scelto questo simbolo significa che sei in armonia con te stesso, in questo momento ti senti pronto per affrontare nuove emozioni. Le persone che ti circondano ammirano il tuo stato rilassato, sembri una persona semplice e accessibile. Vuoi mantenere un segreto che non può essere condiviso.

8. Simbolo grigio »Giustizia«

Se questa è la tua scelta in questo momento desideri pensare con la tua testa, agire a modo tuo, basta valutare il pensiero degli altri e basta farsi influenzare. Sei stanco e non sai più cosa fare per recuperare le forze, ti senti sopraffatto in ogni campo della vita. Non sottovalutare l’importanza del riposo per il tuo benessere psicofisico.

Fonte: sympa-sympa.com