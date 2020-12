Come far sembrare importante un outfit low cost è fondamentale se si vuole vestire bene e spendere poco. Ecco i 5 trucchi.

Quante volte vi sarà capitato di vedere un outfit addosso a un personaggio famoso o a qualche vostra conoscente e pensare, chissà quanto avrà speso! Non è però sempre detta che un look ricercato e chic sia per forza composto solo da abiti e accessori costosi.

Il segreto, infatti, è saper abbinare gli elementi fra loro ed essere in grado di scegliere i capi giusti anche nella moda low cost. Anzi, dovranno essere proprio loro il nostro cavallo di battaglia per far sembrare importante un look senza spendere una fortuna.

Certo, come su tutte le cose, ci vuole arte nel saper scegliere e abbinare i pezzi fra di loro. Senza contare che l’abilità dovrà stare nello scegliere i capi o gli accessori giusti che sono dei pass-partout. Come fare allora per non sembrare cheap e vestire bene tanto da sembrare high fashion? Ecco i 5 trucchi.

Ecco i 5 trucchi per spendere poco ma far sembrare high fashion un outfit low cost

Sono i dettagli a fare la differenza in un outfit low cost. Se vogliamo far apparire un outfit importante basterà seguire alcuni piccoli accorgimenti, puntando magari su uno o due pezzi chiave e poi spendere veramente poco sul resto. Ecco 5 trucchi.

1) Vestire i capi su misura. Sembra una banalità ma indossare un capo che ci calza a pennello per farlo risultare. Potremo anche indossare un vestito di Versace o Missoni ma se non è della giusta taglia e se ci va troppo grande o troppo stretto di sicuro non risulterà sul nostro corpo. La vestibilità o il fitting è fondamentale. A volte basta fare un piccolo ritocco, come tagliare due centimetri di un orlo nei pantaloni, o accorciare di un centimetro la manica di una giacca. Le mani esperte di una sarta vi sistemeranno il capo a pennello.

2) Puntare sulla semplicità. Magari non è il tuo stile ma la semplicità studiata vince sempre. Una t-shirt bianca su un jeans di Zara o H&M che però ci calzi alla perfezione, una sneakers di costo medio, una giacca o blazer sempre delle suddette catene o di altre fast fashion. Una borsa, grande, magari una shopper, anche di un brand che non sia necessariamente high fashion ed il gioco è fatto.

3) Puntare su un accessorio importante. Riallacciandosi a quanto detto sopra basterà avere un capo o meglio ancora un accessorio importante per far sembrare subito un look importante. Qualche esempio? Una borsa firmata dura una vita e basterà comprarne una così da averla nell’armadio, ad esempio con i saldi. Importante però sarà sceglierne una che sia un pass-partout.

Che caratteristiche dovrà avere? Di sicuro dovrà essere di colori neutri come beige o nero, un intramontabile, e meglio se di dimensioni medio-grandi. Una volta che l’avrete acquistata la porterete finché dura (la borsa!). Non solo la borsa può essere anche la scarpa il vostro accessorio importante, ma per spendere bene i vostri soldi valutate se si tratta di un paio di scarpe che utilizzerete spesso o se una volta acquistate poi non avrete occasioni giuste per metterle. Meglio allora spendere qualcosa in più su una sneakers o un paio di stivali comodi se poi tanto saranno quelli che sfrutterete di più.

4) Capo stirato. Sembra un banalità ma vestire una t-shirt da 5 euro perfettamente stirata tanto da sembrare nuova o indossare una maglia da 100 euro tutta stropicciata fa la differenza. Altro consiglio, per quelle bianche, quando iniziano a ingiallire, portatele per casa. Nelle catene del fast fashion si trovano davvero a costi irrisori. Puntare su magliette cheap ma nuove può fare davvero la differenza.

5) Occhiali da sole. Avete mai notato che le dive di giorno quando sono fotografate per strada ne hanno sempre un paio indosso? Basti pensare a Victoria Beckham. Un motivo ci sarà. Inutile dire che andranno scelti che ci calzano a pennello sul viso. A volte anche indossando una semplice tuta si può sembrare vestite high cost, grazie a un bel paio di occhiali da sole a completare il look.

E se questi piccoli trucchi e consigli di stile vi sono piaciuti continuate a seguirci perché presto seguiranno ulteriori dettagli.