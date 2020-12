Anticipazioni Uomini e Donne, è finita tra Gemma e Maurizio? L’amara confessione

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 dicembre svelano un nuovo colpo di scena sulla vita sentimentale di Gemma Galgani: è già finita con Maurizio? Oltre alla dama, non mancano scottanti novità su Riccardo e Roberta.

Uomini e Donne da qualche giorno non fa compagnia il pubblico del piccolo schermo per la consueta pausa natalizia, ma Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di andare in vacanza ed oggi è stata registrata una nuova puntata del suo famoso dating show. Come al solito il portale de Il Vicolo delle news ha rivelato in anteprima ciò che è successo in studio ed ovviamente un ampio spazio del programma non poteva non essere dedicato a Gemma Galgani, protagonista indiscussa della trasmissione.

Durante gli ultimi appuntamenti sembrava che le cose tra lei e Maurizio stessero proseguendo a gonfie vele, visto che hanno avuto anche un incontro piuttosto intimo, all’insegna della passione, ma purtroppo le cose non stanno andando come sperato. La dama ha raccontato in studio di essere piuttosto delusa dal cavaliere, in quanto è sempre lei a dover fare la prima mossa e racconta addirittura che il 26 dicembre lui ha scelto di staccare il telefono e di farsi sentire il giorno. Un gesto inammissibile per lei che è già pronta a fare dietrofront su di lui.

Tina Cipollari non perde occasione per prenderla in giro e lei chiede se passeranno il Capodanno insieme. Lei, che di recente è stata tirata in ballo da Ida Platano, non ha avuto alcuna intenzione di rispondere, aspettando che questa volta sia lui a fare la prima mossa. Il cavaliere non si è sbilanciato più di tanto, replicando che avrebbero affrontato il discorso al termine della puntata, in privato. Gemma e Maurizio si sono già lasciati? Le premesse per una bella storia d’amore sembravano esserci tutte, ma purtroppo così non sembra essere stato.

Uomini e Donne anticipazioni 29 dicembre: Riccardo e Roberta ci riprovano

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 dicembre, oltre al continuo mai na gioia di Gemma Galgani, sembrano fornire un nuovo spiraglio di luce per gli altri protagonisti del Trono Over. Durante il corso di questa puntata, infatti, sono arrivate nuove ragazze per Riccardo Guarnieri, ma Maria prima di farle scendere ha voluto prima chiarire il rapporto di quest’ultimo con Roberta Di Padua.

I due, durante l’ultima registrazione, avevano scelto di dirsi addio, ma la padrona di casa è convinta che tra i due ci sia ancora qualcosa e dopo un nuovo confronto scelgono di darsi una nuova possibilità, probabilmente la millesima, e lui per dimostrare tutta la sua buona volontà sceglie di non far entrare in studio le ragazze che sono arrivate a Roma appositamente per lui. Roberta, che ha assistito alla furia delle corteggiatrici di Davide, è rimasta notevolmente sorpresa da lui. Che questa sia la volta buona?

Per una coppia che fa pace, c’è n’è una che litiga. Armando Incarnato ha litigato durante il corso della puntata con Brunilde. Il motivo? Lei gli ha inviato un messaggio di auguri di Natale scrivendogli parole importanti. Parole a cui lui non si è minimamente sognato di voler rispondere in quanto le reputa completamente false e infondate. Tant’è che con lei non vuole più avere nulla a che fare. Insomma, l’ennesimo spettacolo già visto e rivisto dal cavaliere.

Uno spiraglio di luce viene però fornito dalla coppia formata da Jara e Nicola. I due facevano parte del Trono Over qualche tempo fa e sono tornati negli studi Elios di Roma per comunicare al pubblico del piccolo schermo che è venuta a trovarli la cicogna. Segno che nel programma c’è realmente qualcuno che va con il vero scopo di innamorarsi, ma non tutti sembrano riuscire in questo intento. Alcuni perché fondamentalmente hanno trovato il loro amore, quello per le luci delle telecamere, mentre altri perché sono un po’ sfortunati con i personaggi con cui si interfacciano.

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha lasciato con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo, curioso più che mai di scoprire se tra Gemma e Maurizio riuscirà a tornare il sereno oppure se tra i due, dopo la scintilla della passione, il rapporto si è già consumato e dato tutto quello che purtroppo aveva da dare. Per scoprirlo non ci resta che attendere la registrazione, e la relativa messa in onda, delle nuove puntate.