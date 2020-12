Oggi ti chiediamo di risolvere un test d’intelligenza. Trova l’errore in foto: c’è un dettaglio sbagliato. Saprai individuarlo?

No, l’errore che ti chiediamo di individuare non riguarda la sfocatura della foto!

Oggi mettiamo alla prova la tua capacità di analisi, di fronte ad una situazione perfettamente normale.

Pronto a vedere se sei un genio? Scopriamolo grazie a questo test!

Trova l’errore: cosa c’è che non va in questa foto?

Guarda attentamente l’immagine qui sopra.

Rappresenta una scrivania, probabilmente di qualcuno che negli ultimi tempi e come tutti si è dovuto dare allo smart working.

Sul piano di lavoro sono presenti numerosi elementi.

C’è un computer con lo screensaver in movimento, il mouse, un telefono fisso ed uno portatile, un calendario, una lampada ed una tazza.

Non dimenticare di dare un’occhiata anche all’ambiente circostante!

Bene, hai 60 secondi per trovare l’elemento stonato, che proprio non dovrebbe trovarsi in questo disegno.

Ovviamente puoi prenderti il tempo che vuoi prima di guardare la soluzione, che troverai più in basso, ma più tempo ci metterai e più vuol dire che il tuo cervello è… assolutamente normale!

Solo le persone con una mente molto acuta sono in grado di rendersi conto in meno di un minuto che cosa c’è che non va in questa foto.

Si tratta di un riflesso condizionato da veri e propri 007: chi ha un cervello così attivo è in grado, con una sola occhiata, di trovare immediatamente l’elemento stonato ed agire di conseguenza.

Prima di farti vedere la soluzione, comunque, ti consigliamo di provare un altro dei nostri test. Se il risultato di questo non ti soddisferà, infatti, potrai sempre fare un tentativo con un altro quesito!

Clicca qui per provare quello dell’ospedale e capire che tipo di personalità hai; se invece vuoi mettere alla prova ancora le tue capacità prova a scegliere il luogo giusto in questo parco!

Bene, ora non possiamo far altro che svelarti la soluzione: hai trovato il particolare stonato?

L’errore si nascondeva proprio nel calendario!

Giugno, infatti, ha solo 30 giorni e non 31.

Ovviamente si tratta di un dettaglio veramente piccolo che facilmente sfugge agli occhi degli osservatori, soprattutto quando stanno cercando qualche incongruenza sottile.

In molti, dopo un certo lasso di tempo, riescono a smascherare l’inganno ma sono veramente pochissimi quelli che riescono a risolvere il quesito in meno di 60 secondi.

Se fai parte di queste persone non possiamo far altro che farti i nostri complimenti!