Test psicologico: cosa è più importante per te nella vita?

A cosa daresti la priorità assoluta nella tua vita? Non sei sicuro della risposta? questo test farà luce su quello che senti nel tuo inconscio.

Il test di oggi si basa su una sola domanda. Ognuno di noi ha delle priorità nella vita, il lavoro, la famiglia, i soldi, la salute, a volte la nostra vita si muove interamente nella direzione che gli consente di vivere in funzione di questa priorità, che rappresenta una fonte di grande appagamento e di felicità, altre volte non ascoltiamo la voce del nostro inconscio e ci pieghiamo ai doveri dei dettami sociali e conduciamo una vita che non ci rappresenta completamente. E tu che vita stai conducendo?

Test: scopri qual é la tua priorità di vita con una sola domanda

Grazie a questo test e rispondendo ad una sola semplice domanda potrai riflettere su gli aspetti salienti della tua vita e capire cosa è più importante per te. Un nuovo anno è alle porte, potrai iniziarlo soddisfacendo i tuoi reali desideri in modo da non condurre una vita di privazione e frustrazione. Forse questo simpatico test ti aiuterà a imparare qualcosa in più di te stesso. Sei pronto per il test?

Immagina di dover fare cinque cose contemporaneamente:

Calmare un bambino che piange

Raccogliere la biancheria fuori dato che sta iniziando a piovere

Chiudere un rubinetto poiché l’acqua inizia a traboccare sul pavimento della cucina

Aprire la porta d’ingresso dato che qualcuno sta bussando

Rispondere al telefono che squilla.

La domanda è: in che ordine farai queste cose?

Risultato del test:

La scelta di cosa intendi fare per prima fornisce la chiave per leggere le tue priorità:

Se la prima cosa che faresti è prenderti cura del bambino, la cosa più importante nella tua vita è la tua famiglia.

Se hai fretta di ritirare i panni e non farli bagnare, le tue priorità sono l’amore e le relazioni intime.

Se chiudi il rubinetto, dai la precedenza ai soldi.

Se la prima cosa che faresti è aprire la porta, tenderai a mettere al primo posto amici e parenti.

Se rispondi al telefono, dai la priorità alla tua carriera e al tuo lavoro.