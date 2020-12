Vogliamo svelare il tuo desiderio più nascosto e, per farlo, ci affideremo al test delle pietre. Non dovrai fare nulla se non sceglierne una!

Che cosa vuoi di più dalla vita?

A questa domanda, molto spesso, non riusciamo a rispondere neanche se ci sforziamo. I nostri veri desideri, infatti, sono difficili da svelare, anche a noi stessi!

Questo test, però, ti svelerà cosa vuoi di più in questo momento, facendoti scegliere solo una pietra.

Pronto a scoprire qual è il tuo desiderio più recondito?

Test delle pietre: scegline una e scopri cosa vuoi di più dalla vita

A volte, infatti, i primi a non saperlo siamo proprio noi: che cosa vogliamo dalla vita?

Non è sempre semplice capire quali sono i nostri veri bisogni e distinguerli dalle cose che crediamo di volere.

Per fortuna, oggi, ti proponiamo un test psicologico facile e veloce con il quale riuscirai a capire qual è il tuo desiderio più grande.

Pronto a scoprire cosa brama la tua anima?

Allora guarda l’immagine qui sopra: ci sono sei pietre, tutte molto diverse per la forma ed il colore.

Dovrai sceglierne solo una quindi prenditi pure tutto il tempo che ti serve per decidere.

Le pietre hanno un grandissimo potere: ti abbiamo già parlato della litoterapia ma anche di come usarle per arredare casa.

Il loro potere, dunque, non è da sottovalutare! Anche se solo in foto, quindi, quella che scegli saprà sicuramente darci la risposta giusta.

Per facilitarti nella scelta ti sveliamo anche i nomi: il primo è un rubino, il secondo un turchese, il terzo ossidiana, il quarto agata, il quinto pietra di luna ed il sesto ametista.

Scegli pure la pietra che ti attira di più, senza ragionare sul motivo!

Ovviamente, dopo questo test puoi provarne altri: con quello dei calici puoi scoprire il tuo potere segreto mentre con quello sulla sensibilità scopri se fai parte del 15% della popolazione “troppo emotiva” (qui trovi i nostri consigli per gestire le emozioni, soprattutto in coppia).

Bene, hai fatto la tua scelta?

Allora leggiamo insieme i responsi del test delle pietre!

Rubino: quello che desideri di più, nella tua vita, è la passione.

Si vede che questo è un momento difficile, nel quale ti manca il contatto fisico di un partner o la possibilità di provare emozioni forti.

Forse hai bisogno di fare una bella chiacchierata con il partner oppure di riscoprire la vitalità e l’eccitazione nella tua vita.

Questa pietra potrebbe aiutarti ad attirare le emozioni forti! Turchese: quello che ti manca maggiormente, in questo momento, è la tranquillità. Hai scelto una pietra famosa per le sue proprietà curative, che è in grado di abbassare i livelli di stress e favorire i recuperi.

Se hai avuto a che fare con situazioni complicate e piene di tensione, potresti cercare di acquistare un gioiello con questa pietra. Ti aiuterà a mantenere la calma! Ossidiana: hai un estremo bisogno di stabilità, di poter mettere le radici da qualche parte. In questo periodo ci sono stati vari sconvolgimenti, non solo fisici ma anche mentali.

Hai fatto delle scelte coraggiose che, però, ti hanno messo in una posizione difficile: questa pietra può aiutarti a mettere i piedi per terra e convolare la tua energia in un progetto di futuro stabile. Agata: in questo momento ti manca la fiducia in te stesso. Deve essere successo qualcosa che ti ha fatto cambiare, nettamente, la percezione che hai di te e del tuo lavoro.

Questa pietra è famosa per essere in grado di connetterti con gli aspetti più naturali del tuo spirito: usala per ritrovare speranza e serenità e per tornare a credere nelle tue capacità. Pietra di Luna: se hai scelto questa pietra ti manca un qualcosa di molto particolare. Il sonno!

La Pietra di Luna è una pietra che favorisce il riposo e che aiuta a ricaricare le nostre energie. Se l’hai scelta vuol dire che quello che ti manca di più è un momento di relax, per poter avere qualche attimo da dedicare a te stesso.

Cerca di ritagliarti qualche momento speciale, solo per te: non è un crimine voler staccare da tutto e da tutti! Ametista: in questo momento hai bisogno di chiarezza. L’ametista, infatti, è la pietra che aiuta a vedere le situazioni in maniera chiara, con un’ottica più semplice e lineare.

Evidentemente, in questo momento della tua vita, qualcuno non te la sta raccontando giusta.

Se scegli questa pietra vuol dire che sai già chi è che ti confonde!

Allora, il test delle pietre ha indovinato qual è il tuo desiderio più grande in questo momento?

Niente ti vieta di provare a fare questo test altre volte, per vedere se è sempre la stessa pietra (e la stessa necessità) quella che ti muove.