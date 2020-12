10 Afrodisiaci naturali che miglioreranno la tua sessualità

Gli afrodisiaci naturali funzionano? Quali sono quelli più consigliati per potenziare la libido? Scopri 10 modi incredibilmente efficaci per ravvivare il desiderio.

Avere lo stesso partner per anni e avere un rapporto di esclusività con lui è un privilegio, significa che hai trovato la persona giusta e che questa non ti fa desiderare altro. Quando questi rapporti sono particolarmente longevi possono capitare dei periodi in cui si verifica un calo del desiderio sessuale, è normale a volte questi cali non dipendono dalla mancanza di attrazione fisica e non sono indicatori di problemi della coppia, potrebbero dipendere da fattori fisici o psicologici, come ad esempio periodi particolarmente stressanti.

Se vuoi ritrovare il tuo piacere di coppia senza dover ricorrere a farmaci, puoi provare a puntare su un’alimentazione che includa cibi afrodisiaci.

10 cibi afrodisiaci che ravviveranno il tuo rapporto di coppia

Tra i rimedi naturali noti per il loro effetto di potenziare il desiderio sessuale troviamo molti cibi quali zenzero, asparagi, ecc., così come oli essenziali che risvegliano i sensi a partire dall’olfatto.

Scopri i gli afrodisiaci naturali che potrebbero fare la differenza e potenziare le tue tue prestazioni sessuali o ravvivare la libido.

1) Il Ginkgo biloba amplifica il desiderio

Facilmente reperibile nelle farmacie o parafarmacie. Il Ginko Biloba interviene sui segnali che il sistema nervoso invia al cervello. Questa pianta promuove il metabolismo di tre messaggeri chimici nel cervello: la dopamina e la norepinefrina che aumentano il desiderio e l’acetilcolina che stimola l’eccitazione del membro maschile in caso di problemi di erezione. L’uso è sconsigliato nelle donne in gravidanza o che allattano.

2) Ostriche per livelli top di testosterone

Lo zinco è un oligoelemento molto importante per il testosterone e ad ogni eiaculazione gli uomini perdono parte di questo elemento. Le ostriche contengono molto zinco e possono reintegrare eventuali stati di carenza, una elle cause di calo della libido. Da 3 a 4 ostriche al giorno sono sufficienti per reintegrare la quantità di zinco giornaliera consigliata. Attenzione a non assumere troppo zinco, il sovradosaggio può avere l’effetto opposto.

3) Passiflora per risvegliare i sensi

La Passiflora blu o Passiflora coerulea è ricca di crisina un elemento che aiuta ad aumentare i livelli di testosterone specie negli uomini anziani ove diventa più carente, contemporaneamente migliora l’eccitazione sessuale. E’ particolarmente adatta per gli uomii.

4) Ginseng per erezioni migliori

Questa pianta ha la capacità di potenziare il flusso di sangue nel membro maschile e quindi migliorare le erezioni. Il ginseng è considerato il Viagra al naturale, particolarmente efficace e stimolante. Il Panax Ginseng proviene dal nord della Cina ed è quello migliore rispetto al suo concorrente americano o siberiano che sembra essere meno efficace. Facilmente reperibile in capsule da assumere durante i pasti.

5) Arginina per migliorare l’eccitazione di uomini e donne

L’arginina si trova in farmacia sotto forma di capsule. E’ poco conosciuta in veste di eccitante eppure è molto efficace in questo ambito. Aiuta a dilatare i vasi e migliora il flusso di sangue verso i genitali, azione comprovata dai risultati di uno studio americano condotto su 93 donne che hanno riscontrato un notevole miglioramento della libido gia dopo il primo mese di assunzione, per il 62% di loro. Questo rimedio dovrebbe essere evitato in caso di asma, cirrosi, herpes, insufficienza renale e problemi cardiaci.

6) Lo yohimbe per risvegliare l’ appetito sessuale

Facilmente reperibile in farmacia dovrebbe essere assunto ad ogni pasto. Lo yohimbe stimola la secrezione di noradrenalina aumentando il desiderio. Adatto sia per uomini che per donne, sconsigliato alle persone che soffrono di ipertensione, problemi ai reni o al fegato, disturbi depressivi, ansia e hanno iniziato un trattamento a base di Clonidina (antipertensivo). La pianta può infatti provocare palpitazioni o disturbi digestivi.

7) Una libido al top con muira puama (o marapuama)

Rimedio della medicina tradizionale del Brasile e della Guyana ha attirato l’attenzione del popolo scientifico a partire dagli anni 90. Testato su 262 pazienti, il 61% ha notato una inpennata del desiderio sessuale mentre il 51% ha notato miglioramenti nelle proprie capacità erettile. Da assumere per non più di due mesi consecutivi.

8) Cioccolato ovviamente

Il cioccolato contiene feniletilamina (PEA) un composto che va ad incidere sul potenziamento della secrezione di dopamina, un ormone responsabile della sensazione di piacere e che contribuisce all’orgasmo. Si consiglia di consumare cioccolato extra fondente più ricco di cacao e di preferire le ore serali.

9) Griffonia simplicifolia per combattere le disfunzioni

Questa pianta regola agisce da regolatore sugli stati d’animo e combatte le disfunzioni sessuali maschili . La dose consigliata è di 2 capsule due volte al giorno per 1 o 2 mesi, si sconsiglia di usarlo se si assumano antidepressivi o in caso di sclerodermia perchè potrebbe dare sonnolenza. Reperibile facilmente in farmacia.

10) spezie varie

Alcune spezie sono note per il loro potere afrodisiaco. La senape sembra essere ottima per stimolare le ghiandole sessuali, il peperoncino e i chiodi di garofano sono vasodilatatori e favoriscono un corretto afflusso di sangue. Il coriandolo è ricco di fitoestrogeni particolarmente indicato come attivatore dell’eccitazione femminile.

Consigli per migliorare la tua vita sessuale

Contrariamente a quanto pensi, bere dell’alcol non favorisce l’inibizione e non ti rende più prestante, anzi ha l’effetto contrario. Assumere cibi grassi di sera interferisce con la produzione di testosterone l’ormone che regola il desiderio sessuale sia per uomini che per donne. Il fumo è nemico del sistema circolatorio e accentua i problemi di erezione. Infine le persone che conducono una vita troppo stressante manifestano poca libido. Ridurre il più possibile lo stress è quindi essenziale.

Attenzione: prima di assume qualunque afrodisiaco naturale qui menzionati sarebbe bene chiedere il parere del proprio medico curante. Associate a questi rimedi uno stile di vita sano.

