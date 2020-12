Abbiamo scoperto quali sono le fantasie maschili più strane ma che dire delle fantasie femminili? Leggiamo quali sono le più particolari!

No, tranquilla, in questo articolo non cercheremo di smascherarti e cercare di scoprire quali sono le tue fantasie più recondite e nascoste!

Le fantasie, infatti, sono per definizione… proprio “fantasie”!

Ognuno ha le sue ed ognuno è libero di “immaginarle” come vuole: proprio perché non sono la realtà possono essere come vuoi tu e senza preoccupazioni.

Molto spesso, infatti, crediamo che le nostre fantasie siano per forza il segnale di qualcosa di concreto e reale: niente di più sbagliato!

Visto che le fantasie sono tali e che tanti, spesso, abbiamo le stesse è giunta l’ora di scoprire quali sono le fantasie meno comuni femminili.

Pronta a vedere se fai parte dei fantasiosi più… particolari?

Fantasie femminili: ecco quali sono le più strane

Com’è d’obbligo, una precisazione va fatta: no, le fantasie intime non sono strane o, perlomeno, non siamo nessuno per poter dire cosa sia normale e cosa non lo sia!

Le fantasie, soprattutto quelle che servono ad eccitarci, sono non solo personali ma anche completamente innocue.

Potreste pensare di volervi lasciar andare ad un rapporto sfrenato con un alieno su una navicella spaziale e comunque essere le persone più tranquille del mondo.

La distinzione che facciamo qui è, puramente, numerica.

Moltissime persone, infatti, hanno fantasie intime simili oppure quasi del tutto uguali: il bello è che, spesso, non lo sanno nemmeno!

Ognuno pensa che le sue siano le fantasie più spinte e che nessun’altro potrebbe mai capire i nostri voli pindarici.

Bene, la realtà è che, molto spesso, facciamo quasi tutti gli stessi pensieri.

Perché non provare, allora, a leggere quali sono le fantasie più “bizzarre” nelle quali indulgono le donne?

Potrebbe rappresentare una fresca ventata di novità e, perché no, lo spunto a cambiare scenario una volta ogni tanto.

Pronta a scoprire se fai parte della maggioranza della popolazione o se sei nel gruppo di coloro che… lo “pensano” strano?

esibizionista nei sogni : magari sei la persona più calma e tranquilla del mondo, sempre attenta ad evitare di attirare l’attenzione su di te.

Eppure, la fantasia che fai più spesso è quella di spogliarti di fronte a tutti !

Sogni di salire su un palco e far vedere, magari grazie alle arditissime mosse di uno spogliarello ben congegnato, tutta la gloria del tuo fisico.

Insomma, la tua fantasia ti spingerebbe a fare l’esibizionista : certo, non con l’impermeabile nel parco sotto casa ma di fronte ad un pubblico adorante.

: magari sei la persona più calma e tranquilla del mondo, sempre attenta ad evitare di attirare l’attenzione su di te. Eppure, la fantasia che fai più spesso è quella di ! Sogni di salire su un palco e far vedere, magari grazie alle arditissime mosse di uno spogliarello ben congegnato, tutta la gloria del tuo fisico. Insomma, la tua fantasia ti spingerebbe a : certo, non con l’impermeabile nel parco sotto casa ma di fronte ad un pubblico adorante. dominare (ed essere dominata) : sono due facce della stessa medaglia ma, principalmente, quello che ti interessa è esplorare il mondo della dominazione .

Ti vedi bene con un frustino in mano ad impartire ordini assurdi che il tuo partner dovrebbe eseguire senza chiederti spiegazioni.

Oppure il contrario, non vedi l’ora di lasciarti andare ad un rapporto nel quale qualcuno ti dica, finalmente, cosa fare e cosa non fare.

L’idea della dominazione, quella vera, ha molto a che fare con i giochi di potere e l’eccitazione: forse, oltre che gli scenari classici, ti piace immaginare anche di essere “trattata male” .

: sono due facce della stessa medaglia ma, principalmente, quello che ti interessa è esplorare . Ti vedi bene con un frustino in mano ad impartire ordini assurdi che il tuo partner dovrebbe eseguire senza chiederti spiegazioni. Oppure il contrario, non vedi l’ora di lasciarti andare ad un rapporto nel quale qualcuno ti dica, finalmente, cosa fare e cosa non fare. L’idea della dominazione, quella vera, ha molto a che fare con i giochi di potere e l’eccitazione: forse, oltre che gli scenari classici, ti piace immaginare anche di . fare l’amore… con un fantasma : ve ne avevamo già parlato qui quindi, forse, questa fantasia per quanto possa sembrarci curiosa non è così rara come crediamo.

Si tratta di voler fare l’amore, a tutti i costi, con un fantasma come ci insegna uno dei film più famosi della storia del cinema (se non lo avevi capito, parliamo di “Ghost“).

L’idea che ci sia qualcuno che, dall’aldilà, decide di tornare sulla terra per possederti è certamente molto eccitante.

Vuol dire che il tuo fascino travalica qualsiasi confine: ottimo per l’autostima!

: ve ne avevamo già parlato qui quindi, forse, questa fantasia per quanto possa sembrarci curiosa non è così rara come crediamo. Si tratta di voler fare l’amore, a tutti i costi, con un fantasma come ci insegna uno dei film più famosi della storia del cinema (se non lo avevi capito, parliamo di “Ghost“). L’idea che ci sia qualcuno che, dall’aldilà, decide di è certamente molto eccitante. Vuol dire che il tuo fascino travalica qualsiasi confine: ottimo per l’autostima! parolacce ed insulti : un’altra fantasia di cui sentiamo parlare veramente molto poco è quella legata agli insulti.

A quanto pare, quindi, una delle fantasie intime più strane femminili sarebbe quella di essere… presa a male parole !

Un insulto prima, una parolaccia dopo e la frittata è fatta: il bad boy ha conquistato la tua attenzione e tu, ormai, non vedi l’ora di concederti completamente.

Ad ognuno il suo!

: un’altra fantasia di cui sentiamo parlare veramente molto poco è quella legata agli insulti. A quanto pare, quindi, una delle fantasie intime più strane femminili sarebbe quella di essere… ! Un insulto prima, una parolaccia dopo e la frittata è fatta: il bad boy ha conquistato la tua attenzione e tu, ormai, non vedi l’ora di concederti completamente. Ad ognuno il suo! luoghi sporchi : solo a dirlo dovrebbe far rabbrividire e, invece, un’altra fantasia tra le più strane prevedrebbe, proprio, darsi da fare… in un luogo lurido !

Esattamente come per le fantasie maschili più assurde, di cui ti abbiamo parlato qui, parrebbe che luoghi come i bagni pubblici siano i più quotati.

L’idea non è solo quella di farlo in un luogo proibito ma anche di lasciarsi andare in un posto pieno di germi !

Sarà una reazione alla pandemia di Covid-19 ed alle sue, stringenti, misure di sicurezza?

: solo a dirlo dovrebbe far rabbrividire e, invece, un’altra fantasia tra le più strane prevedrebbe, proprio, darsi da fare… ! Esattamente come per le fantasie maschili più assurde, di cui ti abbiamo parlato qui, parrebbe che luoghi come i siano i più quotati. L’idea non è solo quella di farlo in un luogo proibito ma anche di ! Sarà una reazione alla pandemia di Covid-19 ed alle sue, stringenti, misure di sicurezza? peccato… mortale! Un’altra fantasia decisamente fuori dal comune sarebbe quella legata al peccato ed al peccare in generale.

L’idea che si stia facendo qualcosa di vietato , qualcosa che la società comune associa al peccato è, a quanto sembra, veramente eccitante per alcune persone!

Si passa dall’ adulterio ai rapporti in pubblico , dai rapporti prima del matrimonio (per i più osservanti) a quelli consumati con persone estranee .

In questa ottica ci sono anche quelli che fantasticano su rapporti intimi con gli amici più cari: persone che, di giorno, non toccheremmo neanche con un dito (non importa quanto bene gli vogliamo).

Insomma, il proibito accenderebbe le fantasie più assurde nella mente femminile!

Un’altra fantasia decisamente fuori dal comune sarebbe quella legata al peccato ed al peccare in generale. L’idea che si stia facendo , qualcosa che la società comune associa al peccato è, a quanto sembra, veramente eccitante per alcune persone! Si passa dall’ , dai rapporti prima del matrimonio (per i più osservanti) a quelli consumati con . In questa ottica ci sono anche quelli che fantasticano su rapporti intimi con gli amici più cari: persone che, di giorno, non toccheremmo neanche con un dito (non importa quanto bene gli vogliamo). Insomma, il accenderebbe le fantasie più assurde nella mente femminile! guarda gli altri che lo fanno: questa è una fantasia che, per quanto poco comune, potrebbe avere un risvolto didattico non indifferente.

Si tratta di provare piacere od eccitarsi all’idea di guardare altre due persone che hanno un rapporto intimo.

Non attraverso lo schermo di un PC ma proprio dal vivo!

Essere presenti e partecipare (solo visivamente) al rapporto di altre due persone sarebbe, a quanto pare, una delle fantasie meno comuni riscontrate nella comunità femminile.

Insomma, quasi come una vera e propria lezione dal vivo: senza prendere appunti, però!

Quante e quali di queste fantasie hai fatto anche tu tra le quattro pareti della tua mente? Oppure questa lista ti è stata utile per scoprire qualche nuovo spunto?

Non preoccuparti, non devi dircelo per forza!

L’importante è sapere che, anche le fantasie che ci sembrano più “strane” sono in realtà condivise da milioni di persone.

Finché ci sono rispetto e considerazione tra due persone (o più?) adulte e maggiorenni, non hai niente di cui preoccuparti.