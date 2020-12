Chiunque si sia mai cimentato nell’arredamento di casa saprà che scegliere i propri mobili è una vera e proprio sfida: cerchiamo di capire chi sei con questo test dell’arredamento!

Forse ti è capitato quando sei andato a vivere per la prima volta da solo, oppure dopo aver visitato l‘appartamento da scapolo del tuo partner.

L’arredamento di una casa o di una stanza, infatti, dice molto sulla persona che la occupa!

Se non possiamo sempre permetterci di vivere nell’ambiente che vorremmo a causa della mancanza di fondi e di pezzi d’arredamento chic, niente ci impedisce di sognare.

Scopriamo la tua personalità grazie a questo piccolo test!

Test dell’arredamento di casa: scegli un salotto e scopri chi sei

Quante volte hai desiderato una casa luminosa, con tante piante oppure con delle stampe appese alle pareti dell’artista più in voga del momento?

Se, per ora, ti tocca accontentarti di un appartamento in affitto oppure di una casa che non ti puoi permettere di arredare come vorresti, abbiamo una soluzione per te.

Con questo test, infatti, potrai scoprire chi sei e cosa dovresti cambiare della tua personalità in base alla tua scelta.

Insomma, neanche Marie Kondo ti permette una così ampia analisi e scelta!

Per leggere il tuo profilo dovrai solo guardare attentamente il disegno qui sopra e scegliere il salotto che ti piace di più.

Prenditi il tempo per guardare attentamente tutti i particolari e decidere senza fretta qual è il salotto dove ti riesci ad immaginare mentre passi le tue giornate.

Hai deciso qual è la stanza che ti piace di più?

Bene, leggiamo il tuo profilo psicologico e scopriamo se devi cambiare qualcosa del tuo arredamento di casa attuale!

Salotto 1, con divano giallo e moderno, stampe alle pareti ed orologio ben in vista: sei una persona che ama l’avventura e non riesce proprio a stare ferma!

L’impulsività è sicuramente uno dei tuoi tratti principali ed il tuo arredamento di casa conferma questa visione.

Molti dei tuoi “pezzi forti”, infatti, sono stati comprati nell’impeto del momento oppure regalati dagli amici che non hanno saputo dirti di no.

Sei pronto a non negarti neanche una delle opportunità che ti riserva la vita e combattere per quello che ritieni importante.

Fai benissimo ma, a volte, essere troppo lanciati ci impedisce di fermarci a vedere le cose belle che già abbiamo. Rifletti su qual è il motore che ti spinge a muoverti costantemente! Salotto 2, con divano bordeaux, stampe eleganti ed elementi coordinati: questo è il salotto che scelgono le persone piene di empatia e di rispetto per il proprio mondo intimo e sentimentale.

Sei una persona puntuale e metodica, che ama darsi da fare e che non ha difficoltà ad individuare il suo stile personale.

Hai costruito la tua personalità con calma ed eleganza e sei, adesso, una di quelle persone sulle quali gli altri fanno costante affidamento.

Forse il tuo problema è che gli altri, a volte, si possono approfittare di te visto quanto sei calmo e ben organizzato. Non farti mettere i piedi in testa! Salotto 3, con la chitarra, la poltrona singola e l’amore per le piante: sei una persona che ama la tranquillità sopra ogni cosa.

Ti piace l’idea di vivere in armonia con quanto ti circonda ma hai imparato presto che agli altri piace molto discutere e cercare di cambiarti.

Per questo motivo ti sei costruito una casa (od un’immagine mentale della stessa) dove ti trovi benissimo anche e soprattutto da solo.

Non hai problemi a stare con te stesso e, il più delle volte, non senti la mancanza di nessun’altro.

Ovviamente, non siamo isole e, quindi, non possiamo passare la vita a parlare solo con le nostre piante (per quanto faccia loro bene).

Prova ad uscire, ogni tanto, dal nido perfetto che ti sei ricavato: gli altri ti possono offrire tantissimo! Salotto 4, con divano bordeaux, finestre luminose e spazi molto ampi: sei una persona ambiziosa, con obiettivi ben definiti ed un’idea precisa di cosa il lusso.

Vuoi per te una vita agiata e non hai paura di lavorare alacremente per raggiungere il traguardo che ti sei prefissato.

La casa che hai scelto indica, per la maggior parte, il desiderio di vivere una vita agiata che faccia trasparire la tua condizione economica.

Vuoi mostrare a tutti che ce l’hai fatta e che ti meriti questo risultato.

Niente di male in questo, soprattutto se hai lavorato duramente!

Ricordati, però, che entrare troppo in competizione con gli altri ti potrebbe creare problemi a lungo andare.

Per gli altri non tutto è sempre una gara!

Se questo test ti è piaciuto non scordarti di provare anche il test delle scale per scoprire a che punto sei nella vita ed il test della casa, per capire come reagisci di fronte alle difficoltà.

Il test dell’arredamento di casa è riuscito ad indovinare chi sei?

Ricordati che l’importante è che tu, nel tuo appartamento o nella tua stanza, ti trovi al meglio.

L’arredamento può fare veramente dei miracoli: se non ti piace qualcosa della tua stanza, prova a cambiare e vedrai che magari cambierai anche tu!