Può sembrare strano ma a Natale molte coppie rischiano di entrare in crisi o, addirittura, di lasciarsi: ecco perché e come evitare il peggio.

Nuovi problemi, vecchi problemi: a Natale per le coppie non è sempre una festa.

Bello addobbare la casa, scambiarsi regali sotto l’albero ma le aspettative diventano così tanto alte che, in molti casi, diventano impossibili da soddisfare.

Ecco allora che le coppie scoppiano. Anche alcuni esperti se ne sono occupati e ne sono nati veri e propri studi.

Cerchiamo di approfondire insieme.

Guida di sopravvivenza al Natale per coppie

Si chiama “Effetto Rottura d’Inverno” ed è il termine che gli esperti utilizzano per descrivere cosa accade a chi non sopravvive al Natale in coppia.

Una ricerca che ha preso a campione i profili di migliaia di utenti Facebook è emerso che il numero di rotture e separazioni subisce una vera e propria impennata nel mese di dicembre. Anche il post feste per può uccidere: nel mese di gennaio scoppia ben il 25% delle coppie.

Ma come mai tutto ciò? Il Natale è un momento magico, forse un po’ troppo magico e le aspettative così salgono sempre più. Da tale dinamica sono colpite soprattutto le coppie giovani, meno collaudate, decisamente meno quelle sposate o legate da moltissimi anni.

Quando le aspettative vengono disattese e il Natale in coppia non appare esattamente come ci aspettavamo è facile salutarsi e prendere ognuno la propria strada.

Fra le maggiori fonti di ansia c’è senza dubbio la caccia al regalo perfetto: la paura di deludere la persona amata ma fortunatamente si può porre rimedio con semplicità. Il consiglio è di stilare una whislist a vicenda così da regalare almeno un ventaglio di opzioni tra cui scegliere a colpo sicuro. Buono sarebbe anche fissare un possibile budget di riferimento.

Il vero argomento di discussione è però un atro: Natale dai tuoi o dai miei? Secondo le statistiche è proprio questo uno dei motivi per cui le coppie entrano in crisi durante il periodo delle feste di Natale. Anche qui però c’è la soluzione:

Opzione 1 – Invitare tutti a casa della coppia così che le due famiglie siano entrambe presenti allo stesso modo

Opzione 2 – Dividere il tempo con intelligenza: la possibilità più immediata sarà fare la cena della vigilia da una parte e il pranzo di Natale dall’altra.

Ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme, da soli, è però fondamentale: passino i genitori di una e dell’altra parte ma concedersi una piccola fuga d’amore sarà essenziale per mantenere l’equilibrio. Gli amici anche sono un cuscinetto da non sottovalutare: la loro presenza può disinnescare anche il più elettrico dei momenti.

Non sottovalutiamo dunque il rischio a cui le Feste ci espongono e affrontiamolo convinte che qualche piccolo accorgimento basterà per far andare tutto nel migliore dei modi.