Samuele Barbetta, chi è il ballerino di Amici 20: età, carriera, biografia

Chi è Samuele Barbetta, ballerino di Amici 20. Età, carriera, biografica, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Samuele Barbetta è un ballerino della classe di Amici 20. Dotato di una grande tecnica ha già stupito tutti per la sua qualità di movimento anche se Alessandra Celentano ha espresso dubbi sulla sua originalità.

Pur apprezzando il suo talento, infatti, l’insegnante di danza classica teme di non poter vedere grossi miglioramenti in lui, ma chi è davvero Samuele? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Samuele Barbetta: età, carriera, biografia

Nome : Samuele Barbetta

: Samuele Barbetta Segno Zodiacale: non disponibile

non disponibile Età: 23

23 Data di nascita: 1997

1997 Luogo di Nascita: Padova

Padova Professione : Ballerino

: Ballerino Altezza: 178

178 Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @mind_of_sam

Samuele è nato a Padova, ha 23 anni e comincia a studiare danza a 12 anni dedicandosi all’hip-hop. Nel corso degli anni ha approfondito tutti gli stili di questo genere di danza studiando con i più grandi maestri. Dal 2010 al 2016 ha partecipato a tantissimi concorsi nazionali.

Su Instagram pubblica tantissimi video in cui si esibisce, ma non si capisce se sia o meno fidanzato. Il suo supereroe preferito è Spiderman in cui si riconosce tantissimo.

“Spiderman rappresenta una delle prime cose a cui mi sono legato nella mia vita. Ti insegna dei valori che per un bambino sono importanti tanto quanto per un bambino. Quando penso a Spiderman penso sempre che debba fare la cosa giusta a qualunque costo cioè far venire noi dopo la giustizia. Quando è normale è uno sfigatino e quando è un supereroe non è così forte. E’ un ragazzo molto semplice, ha problemi con il lavoro, non riesce a pagare l’affitto. E’ uno di cui diresti questo non ce la fa nella vita. Questi sono valori che a me serve sempre ricordare perchè è facile sbagliare, essere egoista e pensare a lui mi ricorda che non esiste la persona perfetta”, afferma Samuele spiegando di descrivere se stesso quando descrive Spiderman.

Samuele Barbetta ad Amici 20

Samuele è entrato nella scuola di Amici 20grazie all’appoggio di Veronica Peparini che è rimasta colpita dal suo talento. Nella scuola, però, sta conquistando i consensi anche di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano che, dopo i dubbi iniziali, lo ha definito “artista”.

Sempre molto educato e rispettoso, Samuele sta raccontando anche la sua vita privata e, nella puntata del 12 dicembre, ha ricevuto anche una lettera del padre.