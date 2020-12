Chi è Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna? Riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, l’incontro nello studio di Affari tuoi.

Chi è Adriana Riccio, la donna che da qualche tempo è accanto a Flavio Insinna? Il conduttore è molto riservato e non ama parlare della propria vita privata. Tuttavia, secondo gli ultimi gossip, nella sua vita ci sarebbe la bella Adriana, incontrata in uno studio Rai quando conduceva Affari tuoi.

Tra i due sarebbe scattata immediatamente la scintilla, ma la coppia non ha mai reso pubblica la storia preferendo vivere il sentimento lontano dalle luci dei riflettori, ma chi è davvero Adriana Riccio?

Adriana Ciccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna

Adriana Riccio e Flavio Insinna si sono incontrati nel 2018 nello studio di Affari tuoi. Galeotta, dunque, fu la trasmissione a cui Adriana partecipò come rappresentante del Veneto. Tra i due sarebbe scattata la famosa scintilla dando il via ad una frequentazione che si è trasformata in fidanzamento e che rende sereno il conduttore dell’Eredità.

Sportiva e molto bella, nella vita, Adriana è istruttrice di taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali di questa disciplina. Della vita della fidanzata di Flavio Insinna non si sa altro. Esattamente come il conduttore è molto riservata. Tuttavia, in occasione del 55esimo compleanno di Flavio, sui social, è apparsa la seguente dedica: “Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita“

Della propria vita privata di Insinna non si sa altro. L’unica notizia certa è che il conduttore, prima d’incontrare Adriana, è stato a lungo fidanzato con l’autrice tv, Mariagrazia Dragani. Una storia importante al punto che nell’agosto 2016 la coppia aveva annunciato il matrimonio che poi non è stato celebrato. Dopo la fine di quella storia, Insinna, in un’intervista, aveva dichiarato:

“Non sono fidanzato e sono sereno. Ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”.

Oggi, però, nella sua vita c’è la bella Adriana con cui condivide la voglia di riservatezza e di condurre una vita privata lontana dalle luci del mondo dello spettacolo. A raccontare come è nata la storia tra i due è il settimanale Gente che scrive:

“Durante il gioco che prevedeva una stretta collaborazione tra concorrente e concorrente scoccò il classico colpo di fulmine. Fatto sta che la relazione si è dimostrata solida e continua felicemente”.