A volte dietro una persona che non si vuole impegnare o che sembra non cogliere i flirt, si cela qualche distrazione di troppo. Scopri la sua in base al suo segno zodiacale.

Ogni persona ha una serie di interessi che possono ricoprire un ruolo più o meno importante. C’è chi si impegna al 100% nel lavoro, chi preferisce coltivare un hobby e chi ha una passione che gli prende l’intera esistenza. Si tratta di variabili che solitamente non influenzano più di tanto le relazioni ma che a volte possono mettersi in mezzo distraendo chi le sperimenta dalle nuove conoscenze e a volte persino da un flirt o da un possibile amore.

Conoscere la fonte di distrazione della persona verso cui si prova qualcosa può rappresentare un punto di contatto diverso con il quale avvicinarsi o dare un’idea di cosa si dovrà condividere se mai le cose andassero bene. Un aspetto sicuramente da valutare e che può essere visto grazie alle stelle. Queste, infatti, tendono ad influenzare la vita di ognuno di noi e ovviamente i modi di fare. Per questo motivo, oggi scopriremo qual è la distrazione che spinge i vari segni a non prestare la giusta attenzione all’amore.

Cosa distrae i segni dello zodiaco dall’amore

Ariete – La corsa verso il successo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete hanno un grande bisogno di successo. Ciò li spinge a concentrarsi sulla propria carriera e su tutto quel che può garantirgli ciò che desiderano. Così, finiscono con il non avere tempo da spendere altrove. Motivo per cui per attirare la loro attenzione e convincerli a costruire qualcosa di buono, può essere utile parlare la loro stessa lingua e dimostrarsi dei possibili alleati, desiderosi di correre insieme a loro verso un obiettivo comune.

Toro – La sicurezza

I nativi del segno zodiacale del Toro, in genere sono più che concentrati sull’amore. Se appaiono distratti o poco intenzionati ad impegnarsi è perché non si sentono del tutto sicuri. Per loro è infatti indispensabile avere una sorta di garanzia sul futuro. Se non sanno di avere abbastanza da parte per provvedere al proprio benessere così come a quello delle persone che amano, finiscono con il distrarsi per concentrarsi su come raggiungere la sicurezza. Aiutarli in tal senso è un buon modo per farli sentire al sicuro e per spingerli a pensare anche ad altro.

Gemelli – Il divertimento

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che dalla vita cercano prima di tutto il divertimento. Prima di impegnarsi, quindi, hanno sempre bisogno di essere sicuri di non andare incontro a momenti di noia. Per rassicurarli su ciò è quindi necessario mostrarsi sempre sul pezzo e far capire che si è in grado di rendere la loro vita più che movimentata. Divertirsi con loro e diventarne complici può essere sicuramente un buon modo per entrare nel loro mondo facendosi notare.

Cancro – I loro affetti

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono particolarmente legati alla famiglia. Pur di trascorrere del tempo con i propri cari sono quindi pronti a mettere da parte i sentimenti e la possibilità di dar vita a nuove relazioni. Per avvicinarsi a loro può quindi essere utile farsi coinvolgere al punto da entrare a contatto con le persone che amano. In questo modo si inizierà a far parte della squadra ottenendo più facilmente la loro attenzione.

Leone – Se stessi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così presi da se stessi da risultare la più grande distrazione, anche per quanto riguarda eventuali storie d’amore. Il bisogno che hanno di farsi notare li porta a flirtare ma senza quasi mai andare avanti. Per riuscirci hanno bisogno di qualche spinta e una molto utile può essere data dall’attenzione che gli si da. Fargli capire che avranno sempre qualcuno pronto ad ammirarli e a fargli anche da spalla è infatti ciò di cui hanno bisogno per lasciarsi andare e rallentare un po’ con la richiesta di attenzioni.

Vergine – I progetti da realizzare

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono particolarmente schematici e ambiziosi. Per loro, puntare al futuro è molto importante e per riuscirci al meglio hanno bisogno di concentrarsi solo su questo. Così, finiscono spesso e volentieri con il dimenticarsi di tutto il resto, amore compreso. Per attirare la loro attenzione e convincerli a prendersi qualche pausa bisogna imparare a dargli ciò di cui hanno bisogno, ascoltare i loro problemi e trovare con loro delle valide soluzioni. In questo modo rimarranno sicuramente colpiti e inizieranno a pensare anche a qualcosa di diverso.

