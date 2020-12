By

Volete sapere come andrà la giornata di oggi? Le stelle lo sanno, ascoltiamo allora le previsioni del nostro oroscopo per ciascun segno zodiacale.

Sei pronta per dare il meglio di te nella nuova giornata? Se ti serve un piccolo incoraggiamento per prendere il largo ecco le previsioni del nostro oroscopo: un consiglio divertente per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un amore combattuto quello che i prossimi tre segni vivranno nella giornata di oggi: chi lo vive come un momento, chi come una speranza e chi come un conforto.

Oroscopo oggi Ariete

La gelosia vi rende straordinariamente sospettose e pensare che non ne avreste veramente motivo: lui ha occhi solo per voi.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Non appena arrivate a casa crollate esauste sul divano. Per fortuna che c’è chi si prenderà cura di voi e vi dedicherà qualche coccola.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Finalmente l’amore è tornato nel vostro cuore, proprio ora che il Covid ci tiene lontani. La solita fortuna.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tanta tanta voglia di fare e un vero e profondo impegno accompagnano in questa giornata i prossimi tre segni. Se ciò condurrà al successo è da vedere.

Oroscopo oggi Cancro

Vi sentite così stabili in amore che, nonostante il momento un po’ travagliato, non potete fare a meno di progettare per il futuro: ma lui sarà sulla stessa lunghezza d’onda?

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Il vostro impegno è innegabile e chiunque non può che apprezzarlo ma assecondarlo è ahimè tutt’altra cosa.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Vi impegnate tanto affinché ogni cosa attorno a voi sia perfetta ma dovete accettare che spesso ciò non dipende solo da voi.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Nuova giornata nuove opportunità, anche per i prossimi tre segni sebbene ciascuno dovrà muoversi secondo vie diverse.

Oroscopo oggi Bilancia

Se le finanze scarseggiano meglio pensare a delle spese ben oculate: rinunciare non va bene ma neanche sperperare.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Come anti stress vi buttate sulla cucina e con ottimi risultati che anche la vostra famiglia non potrà che apprezzare.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

L’ottimismo è la vostra bussola e anche se lavoro e sentimento non vanno a gonfie vele nulla può togliervi il sorriso.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi Capricorno

Un po’ di malessere fisico vi fiacca ma sarà un malanno di stagione? Anche lo stress può averci messo lo zampino.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 4

Oroscopo oggi Acquario

Lo scontro sarà inevitabile e avrà per oggetto qualcuno che forse avevate idealizzato un po’ troppo: meglio, servirà per aprirvi gli occhi.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Ora che in amore avete trovato finalmente la quadra potete aiutare chi ancora brancola nel buio: la vostra saggezza sarà un ancora id salvezza per qualche amica.

Amore: 10

Lavoro: 5

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.