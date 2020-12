Non solo siete amici a letto ma anche nella vita: sembrerebbe la situazione perfetta! Scopriamo se i rapporti intimi rovinano l’amicizia.

Hai paura che, finendo a letto con il tuo amico, l’amicizia finisca?

Questa è una domanda che si sono posti tutti, prima o poi, ed oggi siamo qui per darti la risposta: tranquilla, ce n’è più d’una!

Leggiamo insieme cosa dice la scienza riguardo i rapporti intimi… tra amici!

Amici a letto e nella vita: cosa succede al vostro rapporto?

Ogni tanto ti chiedi perché, fra tutte le persone sulla terra, è dovuto capitare proprio a voi due.

Eravate e siete amici quando, da un momento all’altro, è scattata la passione e vi siete ritrovati… a letto insieme!

All’inizio pensavi che sarebbe stato un errore terribile invece, a poco a poco, ci hai preso gusto.

Ti diverti, anzi, vi divertite, avete una vita intima piena e soddisfacente e, dopo aver fatto l’amore, potete sempre uscire per farvi una pizza ed una birra (sempre rispettando l’ultimo DPCM).

Insomma, sembra essere la situazione perfetta!

Un dubbio, però, ti rovina l’atmosfera e ti tiene sveglia la notte: cosa accadrà alla nostra amicizia?

Il rischio, infatti, che la situazione si complichi e diventi pesante e difficile da gestire ti sembra molto alto.

Voi non siete due persone che hanno una situationship (te ne abbiamo parlato qui) o due “amici di letto” che hanno tutta un’altra situazione.

Siete, in primo luogo, amici!

Poi si è aggiunto anche il fattore più intimo: vi trovate, quindi, in un limbo piuttosto particolare.

La risposta all’annosa questione “fare l’amore con un amico rovina l’amicizia” l’ha data lo psicologo Heidee Reeder che ha preso in considerazione 300 persone.

Lo studio, riportato da Grazia.it, può sicuramente rassicurare qualcuno.

Il 76% delle coppie che ha avuto una relazione con un amico ha dichiarato che, non solo l’amicizia non si è rovinata, ma che il proprio rapporto sia diventato anche più solido proprio grazie all’amore fisico!

Insomma, se hai paura che fare l’amore con un amico rovini tutto tra di voi, lasciati le preoccupazioni alle spalle.

A quanto pare, infatti, a parte le relazioni che vanno male (capita a tutti) e quelle che sfociano in un rapporto di coppia, fare l’amore con un amico non fa altro che aiutare il tuo rapporto a crescere.

Non solo!

Con un amico puoi sperimentare nuove tecniche (come quella degli esercizi Kegel per migliorare il piacere a letto) oppure cercare di raggiungere vette inesplorate di godimento (hai mai sentito parlare del punto L?).

Sbizzarrirsi a letto con un amico, quindi, non è assolutamente negato ma, anzi, vivamente consigliato!

Ovviamente ci sono alcune riserve e piccoli accorgimenti da non dimenticare.

Innanzitutto, come in ogni relazione, è dovuto il massimo rispetto alla relazione ed agli altri (oltre che, ovviamente) a noi stessi.

Dovete essere entrambi chiari ed onesti fino all’inverosimile: non potete permettervi di lasciare niente di nascosto o celato.

Soprattutto nel caso uno dei due, od entrambi, dovessero iniziare a trovarsi a disagio per qualche motivo è il caso di affrontare al meglio la questione.

Nessuno dice che dobbiate sperticarvi in lunghe discussioni o spiegazioni, anzi!

Il bello di essere amici, infatti, è proprio che potete “capirvi” e capire l’altro senza portare rancore.

Insomma, se uno dei due chiede di smettere o di prendere una pausa è inutile mettersi a discutere o fare una tragedia.

Quando l’altro vorrà o avrà voglia di condividere i suoi dubbi e le sue sensazioni, potrete ascoltarlo (o chiedere di essere ascoltati) con comprensione e rispetto.

Il rischio è, infatti, quello di iniziare a provare dei sentimenti che con l’amicizia non c’entrano proprio niente: essere chiari ed onesti, da subito e per sempre, vi aiuterà ad evitare gli errori peggiori!

Potrebbe farvi comodo dare una controllata alle nostre regole per gli amici di letto: le trovate qui!

Dopo aver parlato con il vostro amico e chiarito che vi state solo divertendo e niente di più, allora potete provare anche con i nostri suggerimenti su dove fare l’amore.

Abbiamo selezionato qui per voi, infatti, alcuni dei luoghi più assurdi dove lasciarsi andare alla passione!

Ricordate che fare l’amore con un amico non è assolutamente vietato, anzi!

L’importante è che nessuno dei due si senta in qualche maniera obbligato o in difficoltà: se si presenta uno di questi casi, meglio lasciar perdere e tornare amici.

Come prima!