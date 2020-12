Test: scegli una decorazione e scopri come vivi emotivamente il Natale

Scegli la decorazione natalizia che ti piace di più e scopri con quale stato d’animo stai vivendo questo particolare Natale.

Il Natale si avvicina, oggi le decorazioni natalizie invaderanno tutte le case, i bambini addobberanno l’albero e si entrerà ufficialmente nel clima delle festività natalizie. Case ma anche negozi e strade saranno illuminati dal Natale.

Con l’arrivo del Natale aumenta anche il carico di emozioni e in questo particolare momento di pandemia in cui le persone sono costrette a stare lontane molti avvertono soprattutto tanta nostalgia.

Quando pensiamo ai Natali passati ricordiamo nostalgicamente il grande entusiasmo che si diffondeva nei nostri cuori, qualcosa che quest’anno mancherà sicuramente, sia perché molti dei nostri cari ci hanno lasciato nel corso di questo devastante 2020, sia perché se i nostri cari abitano in comuni differenti non potremmo comunque trascorrere le festività con loro. Bei tempi quando attendevamo tutti insieme lo scoccare della mezzanotte per scambiarci i regali!

Come stai vivendo questo Natale? scegli una decorazione natalizia e fai luce sui tuoi sentimenti.

Test: scegli una decorazione e scopri come vivi il Natale

Nell’immagine troverai diverse decorazioni natalizie. Osservale e scegli quella che metteresti sul tuo albero e che più delle altre ti trasmette la gioia del Natale.

Risultati del test:

1) Decorazione n. 1

Se hai scelto la decorazione n. 1. il Natale per te è un’insieme di tantissimi ricordi dall’infanzia all’età adulta, questi ricordi includono ambientazioni e persone che hanno fatto parte della tua vita. Non date dimostrazione di amare particolarmente il Natale, non siete tipi da mega decorazioni e canzoncine di Natale, un pò come il Grinch, ma in fondo al cuore anche voi siete fan del Natale.

Questo Natale sarà particolarmente nostalgico per voi e tra i vostri ricordi affioreranno più degli altri quelli che fanno male… farete meglio a prepararvi a praticare un distacco emotivo.

2) Decorazione n. 2

Se hai scelto questa decorazione il Natale questa è una festa che cancelleresti volentieri dal calendario. La trovi una festa ipocrita e consumistica e tutti i rituali del Natale ti disgustano. Odi le corse ai regali e riunirti con parenti che vedi solo in occasione delle feste. Per te il Natale è una farsa, altro che giorno di Rinascita. Questo Natale lontano da tutti ti rincuora.

3) Decorazione n. 3

Se questa è la tua scelta sei un fan del Natale sfegatato. Lo attendi con entusiasmo, sei tra i primi a fare l’albero e ad addobbare la casa, non vedi l’ora che arrivi Natale. Solitamente ami festeggiare, invitare amici, giocare a carte fino a tarda notte degustando dolcetti tipici natalizi. Amate l’allegria e l’atmosfera tipica di questo periodo e più siete meglio è.

Quest’anno sarà difficile per voi rinunciare a tutto questo, ma non disperate perché siete grandi sostenitori del fatto che a Natale tutti i sogni si avverano.

4) Decorazione n. 4

Se questa è la tua scelta per te il Natale è tradizione. La tradizione prevede di stare tassativamente con la famiglia e le persone care. A Natale vi dedicate a cucinare, addobbare casa, giocare a tombola, l’importante è stare insieme. Questo Natale sarà particolarmente nostalgico per voi.

5) Decorazione n. 5

Se avete scelto questa decorazione per voi il Natale è la festa dei regali! I regali sono entusiasmanti e ti piace sia farli che riceverli. Aspetti questo momento tutto l’anno. Prepari in anticipo addobbi, vai a visitare tutti i mercatini in cerca di idee regalo, e siete grandi fan delle luminarie. Non vi dispiace stare in famiglia ma non vi dispiace neanche prendere un aereo e passare il Natale in modo alternativo.

6) Decorazione n. 6

Per voi il Natale è una giornata speciale. Siete letteralmente affascinati da questa festa, che per voi deve rigorosamente richiamare la tradizione ed essere condiviso in famiglia. A Natale non dimenticate di fare beneficenza e di essere più gentile. Questo è il periodo giusto per perdonare e riappacificarsi. A Natale per voi la cucina deve essere innovativa, laboriosa e speciale. La cena deve durare a lungo fino al momento in cui arriva Babbo Natale e si scartano i regali. Questo natale lo trascorrerete a pensare a tanti buoni auspici.

Questo test non è altro che un modo per intrattenervi, il suo carattere ludico non sostituisce nessuna diagnosi clinica.

Fonte: Psicoadvisor