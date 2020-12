Prima delle molte giornate di festa che ci attendono in questo periodo di Natale. Come andranno le cose? Le stelle lo sanno e ce lo svelano attraverso le previsioni del nostro oroscopo per ciascun segno dello zodiaco.

Oggi iniziano ufficialmente le Feste di Natale. E’ vero, quest’anno non saranno i festeggiamenti a cui eravamo abituate ma sarà pur sempre Natale, meglio dunque iniziare a capire come apporteremo il periodo.

Ci aiuta a fare ciò l’oroscopo del giorno, dodici previsioni, una per ciascun segno dello zodiaco per scoprire come andrà la giornata.

Stiamo a vedere!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata in cui mettersi in discussione si profila per i prossimi tre segni: tra chi sogna un po’ troppo e chi invece cede troppo facilmente all’ira la strada sembra lunga.

Oroscopo oggi Ariete

L’amore non è bello se non è litigarello ma voi forse eccedete un po’ troppo in questi battibecchi che, alla fine, rischiano di andare a noia

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Iniziano le Feste e iniziano le abbuffate, attenzione però: la bilancia quest’anno sembra poco incline al perdono.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Essere delle sognatrici è bello ma dimenticare la distinzione tra sogno e realtà è un errore difficile da perdonare.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Queste Feste iniziano un po’ in salita per i prossimi tre segni che, tra problemi con la bilancia, gelosia extra e un po’ di timidezza in più, rischiano di non godersi il momento.

Oroscopo oggi Cancro

L’unico segno per cui la mascherina è un’amica. Lei infatti nasconde almeno in parte una timidezza che sembra dilagante.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Un po’ troppo possessive rischiate di metter in fuga anche chi vi ama. Cercate di compensare con attenzioni più piacevoli.

Amore: 8

Lavoro: 5

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Un po’ di tristezza extra va compensata ma occhio a non farlo troppo a suon di dolce: la bilancia non perdona.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Problemi sentimentali al cento dei pensieri odierni di due tra i prossimi tre segni: forse state giocando la partita sbagliata.

Oroscopo oggi Bilancia

Forse il vostro cuore batte per la persona sbagliata: sfruttate il lungo ponte per liberare un po’ la mente e cercare di ritrovare la ragione.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

La vostra mente sempre operosa e creativa ha elaborato un progetto dal successo assicurato: ora dovete solo riuscire a metterlo in piedi

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Chi non risica non rosica ma in amore il rischio di infilarsi in veri e propri giochi a perdere è sempre dietro l’angolo: valutate bene la situazione prima di gettarvi a capofitto.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La quotidianità inizia ad acuire lo stress e i prossimi tre segni, ciascuno a suo modo, cercheranno una via di evasione.

Oroscopo oggi Capricorno

Tanto tempo libero e niente di fatto: questo ponte rischia di esser un vero e proprio buco nero di ozio.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Il tran tran vi rende irrequiete perciò andate in cerca di insolite evasioni. Occhio però ai luoghi troppo affollati.

Amore: 8

Lavoro: 5

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Oggi siete decisamente sfasate e coloro che vi circondano sembrano non essere da meno: sperate che non ci sia alcun genere di emergenza.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.