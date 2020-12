Scopri i segni dello zodiaco e il loro destino odierno grazie alle previsioni firmate oroscopo che anche oggi vogliamo condividere con voi.

Che la settimana abbia inizio e, se il lunedì già appare di per sé come un difficile scoglio da superare, allora cerchiamo di ritrovare subito il sorriso grazie a una divertente serie di pronostici, uno per ciascun segno dello zodiaco.

Arrivano anche oggi le previsioni firmate oroscopo!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un lunedì impegnativo, per ciascuno in modo diverso: chi sul lavoro, chi in casa e chi sul fronte sociale sarà il giorno in cui tirare fuori le unghie per i prossimi tre segni.

Oroscopo oggi Ariete

Ciò che vedete attorno a voi non vi rende felice? Be’ allora è giusto il momento di far sentire la vostra voce.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

In famiglia qualcuno appare poco sincero e la cosa decisamente non vi va giù: un conto è la fantasia, altro la poca onestà.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Il traguardo è ancora lontano ma ciò non vuol dire che non dobbiate mettere tutto l’impegno in ogni singolo passo.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Amore sì, amore no. Cuore altalenante per i prossimi tre segni che vivranno un lunedì di vera fibrillazione.

Oroscopo oggi Cancro

La vita sentimentale va a gonfie vele ma ciò non vuol dire che, al telefono con l’amica del cuore, non vi sia modo di lamentarsi un po’.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Il vostro lui appare un po’ lontano e scostante e ciò non può che acuire la vostra gelosia e anche un pizzico di sfiducia.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Siete un po’ sotto pressione e anche la salute ne risente facendovi allarmare oltremodo. Niente paura: fate un bel respiro e rilassatevi.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un momento di confusione avanza per i prossimi tre segni che oggi dovranno impegnarsi per ritrovare il loro equilibrio

Oroscopo oggi Bilancia

Domande esistenziali aleggiano nella vostra mente e la difficoltà di trovare vere risposte non fa che acuire il vostro stress.

Amore: 5

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Se la realtà non vi soddisfa rifugiatevi in un mondo di fantasia e portate con voi le persone più vicine al vostro cuore.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

In famiglia i rapporti non sono certo idilliaci e a ogni scricchiolio un pezzetto della vostra pazienza viene meno.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi Capricorno

Affari d’oro grazie a un’aria innocua che vi caratterizzato e disorienta l’interlocutore che, ingenuo, abbasserà la guardia.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Se l’arrivo delle Feste già vi fa temere chili di troppo a non finire, correte ai ripari ma non con il fai da te: meglio rivolgersi a un professionista.

Amore: 7

Lavoro: 5

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Proprio quella ragazza che mai avreste sospettato sembra in vera armonia con il vostro lui e la gelosia prende subito il largo.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.