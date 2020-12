Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 dicembre svelano un’accesa discussione tra Gemma e Tina. Tra le due volano secchiate.

Le anticipazioni Uomini e Donne come sempre sono pronte a regalare gioie al suo fedele pubblico. Nella puntata registrata ieri, 5 dicembre, come riportato da Il Vicolo delle news, ne vedremo davvero delle belle. Che cosa è successo?

Protagonista indiscussa della puntata, manco a dirlo, è stata Gemma Galgani. Quest’ultima continua senza sosta la sua conoscenza con Maurizio. Tra i due, dopo essersi scambiati la passerina, hanno cenato insieme da soli. A casa di lei e sono andati ben oltre le carezze.

No, la dama di Torino non ha scoperto i piaceri della carne, ma ci è andata abbastanza vicino, raccontando di essersi scambiata dei baci passionali con il suo corteggiatore. Entrambi sembrano essere molto presi l’uno dall’altra, tant’è che lui chiuderà la conoscenza con Alfonsina e rifiuterà di conoscere tutte le altre dame che giungono in puntata appositamente per lui!

Ovviamente non è tutto rose e fiori, non c’è manco bisogno di dirlo, in quanto non mancheranno le liti con Tina Cipollari. Tant’è che il portale, che ha seguito in esclusiva la registrazione della puntata, racconta che tra le due sono volate secchiate d’acqua a Uomini e Donne!

Uomini e Donne anticipazioni 5 dicembre: nuove segnalazioni su Maria e Sabina

Ovviamente le novità non finiscono di certo qui, perché la registrazione del 4 dicembre di Uomini e Donne prosegue con gli altri protagonisti del Trono Over. Che cosa succede?

Biagio, che al momento non sta conoscendo nessuna dama, dopo aver ricevuto la pulce nell’orecchio da Gemma, che insisteva nel dire di avere delle prove contro Maria e Sabina, prove mai mostrate in puntata, insinua che le due dame, che un tempo lo corteggiavano, si erano realmente messe d’accordo perché gli sono arrivate diverse segnalazioni su di loro, che affermano che sono amiche da anni e che andavano perfino in palestra insieme.

Le due negano, ma Biagio insiste. E’ pur vero però che lui ha soltanto alcuni messaggi degli utenti di Instagram, senza alcuna prova concreta, quindi come si è soliti dire: le parole se le porta via il vento, visto che non c’è alcuna prova che incastri le due dame. Visto che Gemma, che ha ricordato una grave perdita, aveva in un primo momento rivelato di averle sul telefono e pronta a mostrarle al mondo intero e dopo non ha voluto più mostrarle, rivelando che era qualcuno del parterre ad avergliene parlato, rifiutandosi di fare i nomi. Sarà forse che Gemma ha mentito a Uomini e Donne? Il dubbio c’è.

Gemma e Maurizio: un nuovo Giorgio per la dama?, Lucrezia parla del suo ritorno, le parole di Sophie, la decisione di Marianna e un’intervista esclusiva a Tinì! Non perdetevi il nuovo numero di #UominieDonneMagazine da oggi in edicola 🤩🗞 #UominieDonne pic.twitter.com/4ooMCFlbOZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 4, 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 dicembre promettono come al solito un appuntamento assolutamente da non perdere.