Test di intelligenza: riuscirai a risolvere questi 4 enigmi?

Quanto ti reputi intelligente? prova a risolvere questi quattro enigmi che ti presentiamo di seguito. Solo i veri geni ci riescono.

Per poter risolvere questi enigmi dovrai essere dotato di una grande intuito. Ricordati di valutare ogni dettaglio e di non dare nulla per scontato, solo così potrai riuscire a d individuare la risposta corretta e a risolvere l’enigma.

Test di intelligenza: 4 enigmi a prova di genio

Sei pronto per metterti alla prova e risolvere i nostri enigmi di oggi? Dovrai solo trovare la risposta giusta. Per capire se hai dato la risposta giusta dovrai solo cliccare sulla pagina successiva dove troverai tutte le soluzioni dei 4 enigmi. Sei pronto? Ecco il primo enigma:

1. L’autobus

Iniziamo dal primo enigma. Immagina di guidare un grande autobus. Durante il tuo percorso di 20 Km, alcuni passeggeri scenderanno ed altri saliranno. Alla prima fermata saliranno 30 persone. Alla seconda fermata 3 persone scenderanno alla loro destinazione e altre 10 saliranno. Alla terza fermata scenderanno 26 persone e ne saliranno 2. Quando raggiungi l’ultima fermata tutti gli altri passeggeri scenderanno dall’autobus. Ed ora la domanda dell’enigma:

“Qual è il colore degli occhi dell’autista?” La risposta potrebbe non essere scontata per chi non è stato attento.

2. I condannati a morte

Siamo giunti al secondo enigma, si tratta di una sfida logica. Le quattro persone che vedi nell’immagine si trovano nel braccio della morte. Ad ognuno di loro viene offerta la possibilità di salvarsi, devono solo indovinare di che colore sono i loro cappelli. Ovviamente non possono guardare il cappello che hanno in testa, e non possono guardare indietro. Hanno solo un tentativo ciascuno e gli è stato fornito un solo indizio: tra i quattro cappelli ci sono due cappelli neri e due bianchi. Ovviamente non ci sono specchi e non possono dialogare. Chi di loro può salvarsi indovinando il colore del suo cappello?

3. L’enigma dei fiori

Questo enigma è molto facile, apparentemente. Sul web ha suscitato la polemica di molti internauti perchè secondo alcuni potrebbe portare a risposte differenti. In realtà si tratta di una semplice equazione matematica. Ciascun fiore ha un valore specifico e, dopo aver capito il valore di ognuno si giunge facilmente al risultato finale. Quindi qual è la risposta giusta?

4. Porte pericolose

Immagina di trovarti davanti a 4 porte, sei in una situazione di pericolo quindi deve scegliere quale porta attraversare per salvarti. Ma attenzione, dietro ogni porta si nascondono altri pericoli:

Dietro la porta n. 1 si trova un gruppo di cinquanta assassini addestrati per ucciderti velocemente.

Dietro la porta n. 2 c’è un terribile incendio che potrebbe incenerirti in pochi secondi.

Dietro la terza porta ci sono venti leoni aggressivi che non mangiano da due mesi e che sono sempre stati nutriti con carne umana.

Quale porta decidi di varcare?

Se vuoi controllare se sei riuscito a fornire le soluzioni giuste, le trovi tutte cliccando sulla pagina successiva.