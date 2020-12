Questo test è stato ideato da una psicologa russa. Rispondi alle domande con un SI o un NO e scopri cosa dovresti attenderti dalla tua relazione.

Ecco un semplicissimo test, per farlo ti basteranno pochissimi minuti eppure il suo esito non esiterà a sorprenderti, Una psicologa russa ha ideato una serie di domande e la tua risposta affermativa o negativa fornirà una panoramica completa sullo stato della tua relazione. Potrebbe essere uno spunto per apportare qualche manovra correttiva e far funzionare meglio le cose. Spesso tendiamo a non vedere certe dinamiche anche quando sono abbastanza ovvie.

Test: scopri un aspetto importante della tua relazione di coppia

Sei pronto a fare questo test creato dalla dottoressa Katarzyna Korpolewska?Rispondi alle domande e alla fine leggi il profilo corrispondente alla somma totale dei tupi SI, cliccando sulla pagina successiva. Da questo test dovresti aspettarti un’interpretazione veritiera sulla tua relazione!

Ecco le domande del test:

1. Il tuo partner ti aiuta nelle faccende domestiche?

2. Quando il tuo partner si occupa di una faccenda domestica la fa per bene e devi rifarla?

3. Il tuo partner sa quale classe frequenta tuo figlio?

4. Il tuo partner a volte cucina al posto tuo?

5. Il tuo partner ha da ridire sui soldi che spendi per acquistare prodotti per la casa?

6. Il tuo partner si prende cura di tuo figlio quando si ammala o delega a te la cosa?

7. Il tuo partner è tra coloro che sostengono che siccome i panni li lava la lavatrice questa attività non richiede tempo e fatica?

8. L’unico obbligo del tuo partner durante i preparativi natalizi è di portare a casa un albero?

9. Ti capita spesso di doverti mettere alla ricerca di cose che il tuo partner non riesce a trovare?

10. Fare il bagno o la doccia ai bambini è un compito esclusivamente tuo?

11. Crescere i figli è un dovere prettamente tuo piuttosto che del tuo partner?

12. Avete assunto una governante, il tuo partner sarebbe in grado di spiegarle cosa fare e quali sono le sue responsabilità?

13. Accade spesso che svolgi attività che il tuo partner dovrebbe svolgere perché impiega troppo tempo a portarle a termine?

14. Ti occupi tu di sistemare i vestiti del tuo partner nel suo armadio e prepari i suoi abiti da lavoro per il giorno successivo?

Ora conta il numero di sì ottenuti e preparati a leggere il risultato del test che si trova sulla pagina successiva.