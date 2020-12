Scopri come sarà l’amore nel mese di Dicembre per i vari segni dello zodiaco.

Il mese di Dicembre è solitamente collegato alle feste di Natale e agli affetti. E, com’è facile immaginare, tra questi l’amore è sempre quello che si finisce con il mettere in primo piano. Ciò dipende dal fatto che le feste accendono in qualche modo la voglia d’amore e con essa il bisogno di stare insieme. Capita, quindi, che in questi giorni anche chi solitamente non sembra interessarsi molto all’argomento, finisca con il concentrarsi su ciò che prova e più in generale sull’amore.

E visto che siamo ormai entrati in questo mese fatto di doni da acquistare, di dolci da mangiare ed in particolare di persone alle quali dimostrare affetto, oggi scopriremo come sarà l’amore per i vari segni dello zodiaco.

Dicembre: come sarà l’amore per i segni zodiacali

Ariete – Quelli che vivranno l’amore in modo molto diretto

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete si troveranno a vivere un periodo piuttosto intenso dal punto di vista sentimentale. La voglia di comunicare la farà da padrona, spingendoli ad entrare maggiormente in contatto con la persona che amano. Ciò si unirà ad una voglia di fare che li renderà più che mai attivi e diretti. Queste azioni non passeranno inosservate e potrebbero addirittura migliorare rapporti preesistenti o velocizzare storie già nate ma non ancora concretizzatesi. Insomma, per i nativi del segno si tratterà di un mese senza alcun dubbio proficuo e ricco di sorprese da fare ma sopratutto da ricevere.

Toro – Quelli che si troveranno a riflettere sull’amore

Per i nativi del segno zodiacale del Toro, il mese di Dicembre farà da spunto per diverse riflessioni in campo sentimentale. Molti di loro, infatti, si troveranno a pensare a ciò che hanno e quanto vorrebbero tirando somme che a volte non saranno chiare dal primo istante. Ciò significa che i nativi del segno dovranno impegnarsi a fondo per capire cosa desiderano davvero dall’amore e cosa li rende felici. Una ricerca che dovrà partire da loro stessi e e che se ben fatta li condurrà verso una forma di serenità che non sperimentavano da tempo. Ciò che conta è che siano sempre sinceri con se stessi, che non si nascondano mai e che diano all’amore il giusto peso. Dopotutto si tratta di qualcosa a cui tengono in modo unico e che offre loro diversi modi per stare bene. I single, potranno approfittare di questo momento per capire cosa desiderano davvero al fine di avvicinarsi solo a persone davvero in grado di renderli felici.

Gemelli – Quelli che si troveranno a fare progetti

Anche se i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono soliti vivere alla giornata, questo mese si troveranno ad agire in modo diverso dal solito. Per quanto riguarda l’amore, ad esempio, sentiranno il bisogno di pianificare alcune cose e di iniziare a fare dei progetti in grado di farli sentire meglio. La loro vena romantica avrà il sopravvento e li porterà a vivere ogni momento con gioia. Così, per una volta, invece di preoccuparsi della noia, si troveranno a concentrarsi su quanto è possibile fare con la persona che amano. E se questa non è ancora nella loro vita? In tal caso le possibilità di incontrarla non mancheranno. Potrebbe accadere sul lavoro, al bar o persino online. Le occasioni, per segni come il loro non si faranno di certo attendere.

Cancro – Quelli che si sentiranno più che mai propositivi

I nativi del segno zodiacale del Cancro, si sa, sono estremamente romantici. Ciò fa di loro persone sempre pronte a dare e a ricevere amore. Una condizione che li rende sempre vigili e attenti alle perone che hanno di fianco. Chi è già coinvolto in una storia d’amore, sentirà dentro di se l’impulso di renderla ancor più preziosa. E ci riuscirà migliorando il dialogo con il partner. I single, invece, avranno modo di capire cosa vogliono davvero, avvicinandosi alle persone giuste per loro. Un modo come un altro per vivere a pieno un sentimento romantico per loro estremamente romantico e sempre in grado di farli sentire vivi come nessun’altra cosa ha il potere di fare.

Leone – Quelli che si troveranno a sperimentare

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non amano molto vivere tra i dubbi. L’amore, però, certe volte riesce a far loro alcuni scherzi. Così, anche se di base mirano sempre ad una certa stabilità, questo mese si troveranno a sperimentare più e più volte modi diversi di amare. Lo faranno quelli già coinvolti in una relazione e pertanto desiderosi di farla crescere. E al contempo ci penseranno anche quelli ancora single. La voglia di fare nuovi incontri spingerà infatti molti nativi del segno a mettersi in gioco in modi sempre diversi e a contemplare azioni non usuali ma che potrebbero trovare interessanti e forse persino divertenti. Un aspetto sicuramente da prendere in considerazione.

Vergine – Quelli che penseranno a curare il proprio cuore

In questo mese così sentimentale, i nativi del segno zodiacale della Vergine, si troveranno più che mai a pensare a se stessi e al loro personalissimo modo di vivere l’amore. Chi è già in una relazione sentirà il bisogno di sanare vecchie ferite e di rendere il legame più intenso. I single, invece, potrebbero ripescare vecchie storie dal passato, chiedendosi come riprenderle in modo da farle funzionare. Quale che sia l’esito, ciò che conta è il modo in cui vivranno la cosa. E che si tratti di vecchi amori o di sentimenti nuovi da accendere proprio sotto l’albero, ciò che conta è che l’amore giunga a dargli serenità. Cosa che sarà ancor più semplice se si impegneranno per fare pensieri positivi a riguardo.

Se vuoi sapere come sarà l’amore nel mese di Dicembre per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.