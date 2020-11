Inizia questa domenica giocando con noi e con le previsioni del nostro quotidiano oroscopo per ciascun segno dello zodiaco, un modo per iniziare la giornata con il sorriso.

Domenica, giorno di relax e divertimento… ma sarà così anche per te?

Divertiti con noi nel leggere il parere delle stelle: arrivano le previsioni del nostro oroscopo, un auspicio per ciascun segno dello zodiaco.

Buona domenica!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

La famiglia e il luogo a cui dedicare questa domenica, un porto sicuro in cui i prossimi tre segni potranno aprire il proprio cuore.

Oroscopo oggi Ariete

Cupido può lanciare la sua freccia in qualsiasi momento, anche la domenica, quando solitamente girate in tuta e mollettone: rifletteteci!

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Domenica giornata da dedicare alla famiglia, il luogo degli affetti in cui ritrovare l’armonia o cercare di crearla.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

In barba alla malinconia imperante, una salute di ferro e il calore degli affetti più veri per voi sono già ottimi motivi per non perder mai il sorriso.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Nulla sembra poter violare il clima rilassato del weekend di questi prossimi tre segni, destinati a godere veramente di una domenica rigenerante.

Oroscopo oggi Cancro

Un po’ di attriti in famiglia dove vi sentite in dovere di esser quelli che rimettono ordine e fanno rispettare le regole. Nulla però di più impegnativo di un battibecco.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Il relax oggi ha per voi un sapore intellettuale: un buon libro, un bel film, qualche mostra virtuale e la domenica corre via serena

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Oggi è l’amore a trionfare e anche i vecchi nodi vengono al pettine ma, almeno per una volta, solo per esser finalmente sciolti.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per i prossimi tre segni sembra urgere una domenica di vero e puro relax: lo stress in questo periodo pare farsi sentire come non mai.

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi siete giù di corda, fiacchi in qual si voglia programma. In mente si fanno strada strani pensieri: meglio allora staccare la spina e cercare di ritrovare la pace interiore.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Qualche peso nel profondo lo avete anche voi ma condividerlo con le persone giuste basterà a farlo sgonfiare come un palloncino.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9.

Oroscopo oggi Sagittario

Solitamente amate svaghi capaci di mantenervi in costante movimento ma oggi il divano vi sembra il vostro miglior amico: forse la settimana è stata più fiaccante del previsto.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una domenica in cui urge tirarsi su: ognuno troverà il metodo su misura per sé basta guardarsi bene nel profondo.

Oroscopo oggi Capricorno

C’è un amore pronto a sbocciare ma qualche paura di troppo continua a frenarvi: è tempo di smetterla di pensare.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Decisamente giù di corda questa domenica dovete coccolarvi un po’: qualche rituale di bellezza, il vostro film romantico preferito e una bella cena a domicilio fanno al caso vostro.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Giornata quasi perfetta in cui la rapidità d’azione vi rende vincenti. Anche la provvidenza è dalla vostra e con un chiarimento risolvete una tensione di coppia.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.