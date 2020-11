Scopri quali sono i cinque segni zodiacali ai quali confidare tranquillamente i tuoi segreti.

Ognuno di noi ha dei segreti più o meno importanti che desidera mantenere al sicuro e al riparo dai giudizi altrui. Ogni tanto, però, si sente il bisogno di alleggerire questo peso ed il modo migliore per farlo è quello di trovare qualcuno con cui confidarsi, affidandogli al contempo qualcosa di prezioso.

Per farlo, però, è importante scegliere qualcuno che sia in grado di custodirli come si deva e che lo faccia davvero senza lasciarsi sfuggire quanto appreso alla prima occasione.

A meno di non avere amici fidati, la scelta della persona con la quale parlare può risultare però parecchio difficile, sopratutto se non si è soliti raccontarsi agli altri a cuore aperto. In tal senso, ci danno una mano le stelle. Esistono infatti persone che, in base al loro segno zodiacale, sono più portate a tenere per se quanto gli viene detto.

Certo, sceglierle come confidenti non sarà mai una garanzia assoluta ma di certo può dare qualche indicazione di massima da seguire. A tal proposito, quindi, oggi scopriremo quali sono i cinque segni zodiacali con cui è preferibile parlare quando si ha voglia di dire ciò che si sente.

I cinque segni dello zodiaco ai quali è meglio confidare i propri segreti

I nati sotto il segno della Bilancia

Ottimi confidenti, i nati sotto il segno della Bilancia sono anche in grado di mantenere i segreti altrui. In genere, infatti, non sono avvezzi a raccontare quando gli viene confidato. Cosa che fanno per una forma di rispetto che hanno verso gli altri ed in particolar modo verso se stessi. I nativi del segno sono quindi dei confidenti davvero speciali. In grado di dare consigli, di offrire una prospettiva diversa e di mantenere i segreti anche per tutta la vita. Esattamente ciò di cui si ha bisogno quando si serba un segreto importante.

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione

I nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione sono persone altamente riservate. Nessuno, quindi, conosce meglio di loro la sacralità di un segreto. Quando qualcuno sceglie di confidarsi con loro, prendono la cosa con la massima serietà. E ciò significa che quanto appreso non sarà mai divulgato. I nativi del segno sono così precisi e affidabili che riescono a mantenere il riserbo su quanto appreso anche nel caso in cui il rapporto si deteriori. Certo, ciò non vale quando sono così adirati da voler agire vendicandosi. Ma tolte e dovute eccezioni, sono davvero tra i segni dei quali ci si può fidare senza problemi. E tutto perché prima di ogni altra cosa sta loro a cuore il patto instauratosi nel momento della confidenza.

I nati sotto il segno zodiacale del Capricorno

Può sembrare strano data la loro indole ma i nativi del segno zodiacale del Capricorno sono molto bravi a custodire i segreti. Nascondono infatti una serietà tale da prendere sul serio quanto gli viene affidato. Cosa che fanno anche a distanza di tempo, mostrandosi leali. Certo, una volta a conoscenza di un dato segreto non esiteranno a chiedere aggiornamenti o a dire la loro a riguardo. Ma se si chiede discrezione, si può stare più che tranquilli che questa sarà rispettata.

I nativi del segno zodiacale dell’Acquario

Gli Acquario non sono esattamente persone che puntano a valori come il rispetto dei segreti altrui. Sono però persone estremamente riservate e ciò fa di loro uno dei segni ai quai si può confidare un segreto senza troppe paure. Il loro star poco tra la gente e a consapevolezza di quanto sia importante non interferire nella vita altrui li porterà a non raccontare in giro quanto sentito. Cosa che vale ancora di più se a confidarsi con loro è una persona alla quale tengono.

I nati sotto il segno zodiacale dei Pesci

I nativi dei Pesci sono tra le persone più rispettose che ci siano. Al contempo sono anche in grado di comprendere gli stati d’animo delle persone e ciò li rende i confidenti ideali. Oltre che a mostrarsi comprensivi ed in grado di dare consigli si riveleranno infatti dei veri custodi esemplari. In più, la loro capacità di essere riservati è infatti tale da portarli a trattare con discrezione ogni singola parola. Cosa che dona una certa serenità d’animo in chi sceglierà loro per confidarsi.

Ora che sappiamo qual è la persona giusta con la quale confidarsi, farlo sarà sicuramente meno difficile.

Attenzione, però, ogni persona è un mondo a se e per quanto sia bello conoscere il punto di vista astrologico, solo noi sappiamo davvero di chi possiamo fidarci. Seguire le proprie sensazioni resta quindi la scelta migliore da fare nonché la più giusta.