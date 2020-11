Le previsioni meteo del 22 Novembre 2020 vedono l’Italia divisa in due: al Nord bel tempo e cielo terso, mentre al Sud continuano le piogge iniziate oggi.

Il tempo di fine Novembre sulla nostra penisola sarà molto diverso sulle varie regioni. Il Sud dovrà continuare a fare i conti col maltempo generato dal Ciclone che si è assestato tra la Sicilia e la Turchia, mentre il cielo del Nord e del Centro verrà spazzato dai venti provenienti da diversi quadranti ma che porteranno lontano le nuvole.

Le temperature continuano a calare, costruendo un quadro perfettamente consono a questo periodo dell’anno.

Il dettaglio delle previsioni meteo per il 22 Novembre 2020

Le temperature tipicamente invernali di questo periodo oscillano tra i -5° di Bolzano e i -1° dell’Aquila, Aosta, Torino, che fanno registrare valori minimi davvero molto rigidi, fino alle tiepide temperature massime dei 19° di Palermo e dei 14° di Roma, Napoli, Bari e Catanzaro.

Le minime saranno in calo un po’ ovunque, soprattutto sulla Sardegna Occidentale, sulla Pianura Padana e sulle regioni del Centro Italia. Non scampano alla morsa del freddo nemmeno Campania, Puglia, Basilicata.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Il Nord Italia potrà godere di un week end freddo ma sereno e privo di piogge. Si formeranno probabilmente banchi di nebbia nelle zone pianeggianti così come nei territori circostanti Milano, Pavia e Alessandria si registreranno foschie mattutine destinati a dissiparsi rapidamente nel corso della giornata.

Le nuvole potrebbero tornare ad addensarsi nel pomeriggio solo sull’Arco Alpino centrale.

Le temperature massime oscilleranno tra i soli 8° di Torino e i 13° che registreranno a Bolzano e Trento.

Previsioni meteo per il Centro Italia e la Sardegna

La Bora e il Grecale continuano a soffiare sul centro Italia, impedendo alla spesse nuvole che si addensano sulle nostre regioni di rilasciare scrosci di pioggia. Nessuna precipitazione prevista per la prossima domenica, quindi, con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Campobasso si conferma la città più fredda del Centro Italia, con 6° di massima. Roma, con 13°, è la più calda.

Previsioni meteo per il Sud Italia e la Sicilia

Il meteo del 22 Novembre 2020 per il Sud Italia e la Sicilia prevede ancora un giorno estremamente nuvoloso.

Se in Campania e in Sicilia non si registreranno molti rovesci, le cose saranno molto diverse per la Basilicata e la Calabria ionica, dove si continueranno a registrare piogge torrenziali e possibili nubifragi.

Il maltempo comincerà a lambire anche le coste orientali della Sicilia e si sposterà probabilmente sul centro dell’isola nei prossimi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piano Battaglia e Madonie (@pianobattaglia)

Le temperature massime del Sud Italia si attesteranno tra i 7° della fredda Potenza contro i 19° della tarda primavera palermitana.