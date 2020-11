Test: scegli una maschera e comprendi l’atteggiamento che hai nei confronti della vita

Quale tipo di atteggiamento predomina nella tua vita? come reagisci di fronte alle diverse situazioni? scoprilo grazie a questo test.

Più o meno la vita è uguale per tutti, quello che cambia è il nostro atteggiamento di fronte alle situazioni. Prendiamo una cerchia di mamme con figli vivaci, ci sono quelle che si lamentano perchè sono stanche e quelle che gioiscono perchè è una fase da prendere con filosofia, eppure tutte le mamme amano pazzamente i loro figli, è solo il loro atteggiamento a cambiare.

Facciamo un altro esempio e pensiamo alla vita dei pendolari, tutti fanno un lavoro stressante, viaggiano molte ore al giorno e sono stanchi. Tra loro c’è chi torna a casa nervoso, vuole solo rilassarsi e non pensare a niente e chi non fa pesare alla famiglia la sua stanchezza ma gode il tempo che resta per fare qualcosa in famiglia.

Come avrai capito la nostra felicità è strettamente correlata al modo in cui reagiamo nei confronti della vita. Se stiamo vivendo un evento doloroso possiamo concentrarci sul dolore e farci sopraffare da questo o sul dopo e congratularci con noi stessi per aver superato egregiamente un altro momento difficile della vita.

Il test di oggi ti permette di riflettere su questo aspetto e ti indica il tuo atteggiamento predominante nei confronti della vita.

Test: la maschera che scegli rivela con quale atteggiamento fai fronte alla vita

Sei pronto a fare il test di oggi? Ci teniamo a precisare che questo test ha lo scopo di intrattenerti, non si basa su prove scientifiche, le non sostituisce una diagnosi, ma quello che rivelerà di te ti sorprenderà e ti aiuterà a capirti meglio.

Se sei pronto ad iniziare, scegli la maschera che ti attira di più e leggi il profilo corrispondente.

