Scopri come andrà la giornata di oggi: l’oroscopo ti illustra come i segni zodiacali vivranno la mattinata e la serata odierna.

La giornata di lavoro come andrà? E la serata ci riserverà delle sorprese?

Ecco l’oroscopo della giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata mediocre e un pomeriggio ancora più mediocre attende i prossimi tre segni: tenete botta!

Oroscopo oggi Ariete

Con le amiche parli di tutto, anche di amore, lodandoli oggi e svilendoli domani. Attente però a fare chiarezza nel vostro cuore.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Vita dura senza svaghi né relax, ma la vostra testardaggine riuscirà a condurvi alla conquista di tutti i traguardi prefissati.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Il vostro impegno è sempre encomiabile ma prestate attenzione a non agire con eccessiva veemenza.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

C’è chi tira avanti e chi invece è destinato a trionfare: sarà il tuo segno? Scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Cancro

Grandi progetti ma ci vuole la giusta attenzione per metterli a frutto: impegno dunque e tanta tanta testa.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Avete energie da vendere ed è tempo di metterle a frutto: lo sport potrebbe essere la giusta valvola di sfogo.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Sentite di potervi aprire e così parlate ma prestate sempre attenzione: forse all’ascolto c’è qualcuno di troppo.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Pomeriggio a gonfie vele per i prossimi tre segni, solo uno però è destinato a scivolare.

Oroscopo oggi Bilancia

In famiglia ritrovate la serenità e i sorrisi di cui avete tanto bisogno. Tutti vi amano e a voi si apre il cuore.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Se vi mancano le emozioni della vita inc comunità provate a cercarle in un libro o in un bel film.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Sarete ingenue ma non sprovvedute: qualcuno parla alle vostre spalle e quando lo scoprite non m’andrete certo a dirgliela.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un pomeriggio in discesa per il cuore dei prossimi tre segni ma occhio al mondo del lavoro: scricchiolii in arrivo

Oroscopo oggi Capricorno

Austere e sobrie come il vostro segno vorrebbe? Oggi sfatate tutti i miti e mostrate tutto l’estro che avete nel cuore.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Difficili da accontentare in amore ma semplicemente perché sapete molto bene ciò che volete.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Sentite di non poterne proprio più: se qualcuno non vi aiuta a liberarvi di quel segreto esploderete.