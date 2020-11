Scopri come essere meno gelosa in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle segno per segno.

La gelosia è un sentimento non sempre semplice da gestire e, il più delle volte, difficile da controllare. Si tratta di qualcosa che prende sempre il sopravvento e che spinge a mettere da parte ogni forma di razionalità per dar vita a modi di fare dei quali non si è sempre fieri. Purtroppo chi è geloso per natura fa spesso fatica a cambiare, sopratutto perché quando è in preda a sensazioni negative non riesce a gestire bene le cose. Essere gelosi, però, è un mix di modo di essere, esperienze di vita e influenza da parte delle stelle. Oggi, quindi cercheremo di capire come fare per esserlo di meno e dove andare a lavorare su se stessi per far si che la gelosia non sia più un grande problema da risolvere.

Troppo gelosa? Scopri come migliorare in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Ignorando del tutto gli altri

Non si può dire che tu non sia una persona estremamente gelosa. In genere, infatti, ciò che ti da maggiormente fastidio è per lo più il passare per stupida. Se stai con qualcuno, quindi, non tendi quasi mai a preoccuparti di chi può conoscere o frequentare ma sei sensibile a cosa potrebbero pensare gli altri qualora scoprire se essere che la tua dolce metà ti è infedele. Questo modo di essere nasce dal tuo essere bisognosa di stare sempre al centro dell’attenzione e di esserlo, ovviamente, in modo positivo. Quando le cose non vanno come vorrebbero finisci infatti con il prendertela a morte sia con il colpevole di turno che con te stessa. Visto che il tuo essere gelosa ha radici per lo più razionali, smettere di esserlo non è poi così difficile. Basta infatti iniziare ad ignorare il pensiero altrui per essere definitivamente padrona di te stessa e della tua vita. E se è vero che l’idea di essere tradita non ti piace è anche vero che vivere male per una semplice ipotesi si rivela ben più seccante. Motivo per cui, fino a prova contraria, potresti semplicemente scegliere di essere felice.

Toro – Imparando l’arte del controllo

Per te che sei nota per il tuo temperamento tranquillo, la gelosia è un vero e proprio tallone d’Achille. Il tuo essere possessiva verso le persone che ami, fa però di te una persona profondamente gelosa. Cosa che spesso si verifica in modi estremamente pesanti. Per ovviare al problema, l’unica chance sulla quale puoi davvero contare è quella legata ad un maggiore controllo di te stessa. Imparando a padroneggiare le tue emozioni puoi infatti sperare di mantenere una parvenza di controllo per tutte quelle piccole cose che spesso ti fanno agitare. Così facendo, anche la gelosia inizierà a farsi sempre più lieve. E anche se nessuno può prometterti che sparirà, di sicuro potrai imparare a gestirla e a renderla una parte di te da tenere sotto controllo. Qualcosa da sfoderare al meglio solo quando serve davvero.

Gemelli – Allenandoti nella coerenza

Di base non si può dire che tu sia una persona gelosa. Ciò dipende in parte dal fatto che non hai voglia di provare emozioni negative e dall’altro dal tuo essere la prima a scatenare un simile sentimento nelle persone che frequenti. Per fortuna, sai essere abbastanza schietta con te stessa da non pretendere ciò che tu per prima non sei del tutto capace di offrire. Detto ciò, quando si parla di gelosia, puoi finire con il cedere a qualche attacco, specie se al tuo fianco hai qualcuno al quale tieni davvero. Un buon modo per non soffrirne è quindi quello di allenarti alla coerenza e di prenderti gli spazi personali giusti per riflettere e comportarti come la natura suggerisce. In questo modo potrai rientrare in equilibrio con te stessa e mantenere quella sorta di distacco minimo ma più che efficace a farti tralasciare del tutto attacchi di gelosia che saresti la prima a non apprezzare.

Cancro – Sforzandoti di razionalizzare

In quanto persona emotiva e fortemente insicura, rientri tra quelle più gelose dello zodiaco. Ciò avviene perché temi sempre di non offrire abbastanza alle persone che ami, temendo di conseguenza il loro abbandono. Si tratta di un modo di fare del quale non vai affatto fiera e che cerchi di ignorare fin quando non ti trovi (piuttosto spesso) a sbatterci contro. Per fortuna, anche tu puoi mediare la tua gelosia. Per farlo, ti occorre solo impegnarti a razionalizzare i tanti pensieri negativi che ti assillano la mente. Dandogli forma, potrai cogliere quali sono effettivamente sbagliati e come fare per renderli il più possibile razionali. In questo modo, seppur con i tuoi tempi, potrai imparare ad essere sempre meno gelosa e più aperta verso gli altri. Una modalità che ti scoprirai ad apprezzare più di quanto pensi.

Leone – Cercando di avere meno il controllo

Quando vivi una relazione importante o tieni in modo particolare a qualcuno, tendi ad essere gelosa. Ciò ti porta a dare il peggio di te, mostrando aspetti che gli altri preferirebbero non conoscere e che tu stessa, a mente serena, non apprezzi più di tanto. Per risolvere questo problema, dovresti prima di tutto sforzarti di perdere quell’ossessione per il controllo che ti caratterizza da sempre. Così facendo potrai contare su una maggior indipendenza dagli altri e, di conseguenza, su una rilassatezza che ora come ora non riesce ad appartenerti. Per farlo, devi però prenderti del tempo per lavorare su di te in modo da esercitarti su come allentare il controllo. Cosa che pian piano ti aiuterà ad essere sempre meno gelosa e a vivere meglio le relazioni. Cosa che sarà possibile evitando quella pressione costante che tendi ad avere e che il più delle volte, finisce con l’innervosire più te che le presunte vittime dei tuoi attacchi di gelosia.

Vergine – Riacquistando fiducia negli altri

La tua visione negativa della vita ti porta spesso e volentieri ad essere prevenuta nei confronti degli altri. Se si parla di relazioni, ovviamente, il tutto tende a peggiorare per via della tua paura di soffrire. Il problema è che il più delle volte sei gelosa in merito a delle paure irrazionali e che fai fatica a controllare. Un aspetto che potrai migliorare solo sforzandoti di acquistare fiducia negli altri. In questo modo potrai infatti vedere le cose per come sono davvero e preoccuparti solo in vista di pericoli reali e non di quelli presunti. Un modo di fare che non ti appartiene e per il quale dovrai investire gran parte delle tue energie. In cambio, però, potrai contare su una sensazione di benessere che al momento ti è del tutto sconosciuta. Si tratta quindi di uno sforzo che vale davvero la pena di fare e che può darti molto più di quanto non sei disposta ad immaginare. Provare per credere.

