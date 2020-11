By

Il Million Day ha continuato a far felici i giocatori Lombardi per molte settimane. A chi toccherà il milione del 18 Novembre 2020?

Per giocare al Million Day e diventare milionari basta solo 1 Euro: forse è sta proprio in questa grande semplicità l’enorme successo che questa lotteria sta ottenendo in Italia fin dal momento della sua inaugurazione, nel Febbraio 2018.

Per tentare la fortuna al Miliion Day basta scegliere 5 numeri da 1 a 55 e puntare su di essi, appunto, 1 Euro.

Se un giocatore ha dei numeri super fortunati, o ai quali è particolarmente affezionato, può giocarli anche per 20 volte consecutive, scegliendo una giocata in abbonamento.

Per chi deciderà di tentare la fortuna con più combinazioni, c’è la possibilità di registrare giocate multiple, fino a un totale di 10 giocate per scontrino, investendo ovviamente un totale di 10 Euro.

Per chi si affida alle regole dei grandi numeri, è possibile fare giocate sistemiche che prevedono la giocata di diverse combinazione realizzate a partire da una serie di 9 numeri.

Bisogna precisare però che questo tipo di giocate dà diritto a vincite più basse rispetto alla fortunatissima giocata singola con cui si indovinano i 5 numeri vincenti avendo giocato solo quelli.

Non è necessario recarsi nelle ricevitorie lottomatica per registrare la propria giocata: si possono utilizzare anche i canali digitali come il conto gioco e la app Million Day da scaricare direttamente sul proprio smartphone.

Si tratta ovviamente di modalità da preferire nel periodo della pandemia, al fine di limitare il più possibile i contatti potenziali con altri giocatori e con chi lavora nel settore.

I premi del Million Day sono:

1 Milione a chi indovina 5 numeri

a chi indovina 5 numeri 1.000 Euro a chi indovina 4 numeri

a chi indovina 4 numeri 50 Euro a chi indovina 3 numeri

a chi indovina 3 numeri 2 Euro a chi indovina solo 2 numeri

Al totale va sempre sottratto l’8% della vincita, che viene trattenuto dallo stato secondo le norme di legge in merito alla tassazione delle vincite al gioco. Per fare un esempio pratico, chi vincerà 1 Milione incasserà al netto delle tasse 920.000 Euro, mentre chi ha indovinato 4 numeri porterà a casa 920 Euro.

I numeri fortunati del Million Day del 18 Novembre 2020

32 – 55 – 3 – 6 – 40