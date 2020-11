Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 14 novembre: Riccardo Guarnieri esce con l’ex Roberta Di Padua, festa per Tina Cipollari.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 14 novembre sono davvero succulente. A riportarle è il portale Isa e Chia che riporta la clamorosa anticipazione di quello che potrebbe essere un ritorno di fiamma. Tornato in trasmissione dopo l’addio a Ida Platano, Riccardo Guarnieri si è messo subito in gioco, ma con una sua ex fiamma.

Riccardo Guarnieri, infatti, ha ricominciato a sentire Roberta Di Padua con cui aveva avuto una storia durante la sua precedente esperienza a Uomini e Donne. Chiusa la frequentazione con Michele Dentice, dunque, Roberta ha accettato di sentire nuovamente Riccardo e, a quanto pare, la frequentazione continuerà.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 14 novembre:

Gemma Galgani, è tornata al centro dello studio e, nella registrazione del 14 novembre, si è confrontata con Biagio e Maurizio, i due cavalieri che sta conoscendo. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate da Isa e Chia, Tina Cipollari è stata festeggiata in studio per il suo compleanno. Gemma, temendo di ricevere la torta in faccia, ha chiesto a Maria De Filippi di allontanarla.

Si è passato, così, a Sophie Codegoni. La tronista si è confrontata prima con Matteo che le ha chiesto il motivo per cui non l’ha portato in esterna. Scintille, invece, tra Sophie e Antonio. Con quest’ultimo ha anche litigato in esterna, ma nonostante tutto, ammette di voler continuare a conoscere.

Davide Donadei ha fatto l’esterna con Beatrice via skype perchè la corteggiatrice ha avuto il raffreddore. Durante l’esterna, Davide ha parlato anche con la madre di Beatrice. Il tronista 25enne pugliese, in studio, si è anche confrontato con altre corteggiatrici, ma ha precisato che Beatrice resta ancora la sua preferita ed è sicuramente in vantaggio rispetto alle altre.

Grande sorpresa, invece, per Armando Incarnato per il quale è tornato Lucrezia Comanducci, originariamente corteggiatrice di Gianluca De Matteis e che aveva scelto di conoscere solo il cavaliere napoletano.

Infine, Gianluca De Matteis ha litigato con Dalila, una delle ultime corteggiatrici. Dalila era candidata al trono, ma ha scelto di corteggiare Gianluca come ha spiegato nelle scorse puntate Maria De Filippi.