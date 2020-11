Che tipo di papà sarà? Scoprilo dal suo segno zodiacale

Scopri che tipo di papà si cela dietro ogni segno zodiacale. La risposta delle stelle segno per segno.

Quando si pensa alla propria dolce metà, può capitare di chiedersi che tipo di papà potrà essere un giorno. Dopotutto, vedere un uomo alle prese con i più piccoli offre spesso un’idea della persona che si ha davanti. Senza contare che sono in molte a subire il fascino dell’uomo alle prese con un bambino. Per questo motivo, oggi, cercheremo di analizzare i vari segni dello zodiaco al fine di scoprire che tipo di papà si cela dietro ognuno di loro. L’influenza delle stelle, infatti, può dirci molto anche su questo aspetto, offrendoci una prospettiva veritiera ed in grado di rivelare qualcosa di più sul carattere e sul modo di essere degli uomini dello zodiaco.

Scopri che tipo di papà si cela dietro gli uomini dello zodiaco

Ariete – Il papà super attivo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono uomini attivi e sempre pronti a vivere avventure di ogni tipo. Quando diventano papà, tendono quindi a vivere la nuova avventura come qualcosa di entusiasmante e nella quale investire quante più energie possibili. Un modo di fare che li rende sempre pronti ad insegnare giochi nuovi, a fare esperienze nuove e a condividere momenti davvero speciali con i loro piccoli. Certo, forse non si occuperanno molto di questiono burocratiche o sanitarie ma saranno certamente presenti. E come papà sapranno spendersi in modo speciale ed unico, diventando ottimi compagni di gioco nonché un buon punto di riferimento.

Toro – Il papà super protettivo

I nativi del segno zodiacale del Toro sono da sempre attratti dall’idea di farsi una famiglia. Quando finalmente diventano padri, si sentono quindi al colmo della felicità. In genere cercano di essere persone migliori al fine di rendere i propri figli fieri di loro. Al contempo, però, non possono non essere iper protettivi. Cosa che si evince dal loro controllarli per ogni piccola cosa e dal voler sempre e comunque cercare di proteggerli dal mondo. A volte possono risultare un po’ soffocanti ma si tratta sempre di un modo di fare dettato dall’amore. Un amore incondizionato che li rende dei papà sempre attenti e pronti a tutti pur di vedere felici i propri figli.

Gemelli – Il papà amico

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno dalla loro parte una buona comunicazione. Ciò li rende delle persone aperte al dialogo e sempre pronte a dare consigli e aiuti importanti. Come padri sono molto attenti ai bisogni dei figli. Di solito stabiliscono un rapporto d’amicizia improntato sulla fiducia e sul dialogo. Ciò li rende in grado di capire come essere sempre d’aiuto. Cosa che sanno gestire alla grande diventando ottimi confidenti e dispensatori di consigli che per molti altri genitori sembrano quasi impossibili da dare. Un ruolo che sanno gestire perfettamente e nel quale riescono persino a crescere con il passare del tempo.

Cancro – Il papà apprensivo

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono dei papà molto apprensivi e sempre preoccupati per i loro piccoli. A fargli paura sono in particolare le cose che accadono nel mondo e le possibili brutte compagnie che potrebbero girare intorno ai loro figli. Ciò ne fa quindi dei padri attenti e sempre pronti al confronto. Al contempo, però, il loro essere apprensivi può far scaturire una certa insicurezza che i figli potrebbero vivere male. Per fortuna, i nativi del segno sono soliti trovare una compagna che sia in grado di compenarli. E, così facendo, riescono a gestire le cose con un certo equilibrio. Dopotutto, torta l’apprensione sono dei genitori estremamente affettuosi. Cosa che gli rende di sicuro onore.

Leone – Il papà motivatore

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono uomini che sanno darsi da fare e che nella vita puntano sempre in alto. Per questo motivo, come papà sapranno essere ottimi motivatori. In grado di dare sicurezze nonché punti di partenza validi ai propri figli. Ricchi di attenzioni, sono sempre in grado di crescere i figli con amore, offrendo loro quanti più spunti possibili per migliorarsi e per diventare a loro volta sicuri di se. Tra le altre cose, sono un buon esempio di autostima e per questo sapranno infonderla nel modo giusto ai più piccoli, fornendogli tutto il necessario per una vita da vivere al meglio e senza battute d’arresto di qualsiasi tipo.

Vergine – Il papà giocherellone

Gli uomini nativi del segno della Vergine sono solitamente presi dalle persone che amano. E lo sono al punto da pensare sempre a loro. Quando diventano padri, iniziano ad essere più consapevoli di ciò che li circonda. E ciò li rende persone in grado di crescere i figli in base a regole costruite sul mondo da loro percepito. Oltre a stilare regole e modi di vivere attui ad ottenere il meglio dalla vita, i nativi del segno si rivelano dei veri giocherelloni. La loro tendenza a vedere tutto nero tende infatti a venir meno al fianco dei propri figli. Cosa che dipende dalla gioia che provano e dalla voglia di mostrar loro un modo di vivere migliore. Certo, non è una cosa della quale saranno sempre capaci. Di certo, però, sanno come condividere momenti di gioco, trascorrendo con loro delle ore più che piacevoli.

