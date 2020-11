Le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 novembre tengono incollati gli spettatori alla tv: Nicola ha avuto una notte di fuoco con una dama.

Le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 novembre confermano il motivo per cui il pubblico del piccolo schermo da anni preferisce le avventure del Trono Classico a quelle degli Over.

Nella puntata in onda oggi, infatti, al centro dello studio ci sarà Nicola Vivarelli. Questa sembrerebbe essere una delle ultime puntate a cui il ragazzo prenderà parte, perché tornerà di nuovo al suo lavoro, che lo vedrà costretto a stare fuori dal bel paese per svariati mesi. Per questo motivo, prima di partire, ha cercato di avere un chiarimento con Veronica, la dama con cui aveva iniziato una conoscenza ma il cui tutto è naufragato perché lei non si è presentata alla cena da lui organizzata.

I due si sono visti senza l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 e dopo essersi chiariti hanno trascorso una notte di fuoco. Lei non si scomporrà più di tanto dalle rivelazioni di lui, perché sì è stato lui a raccontare il tutto, ma si limiterà a dire che non è vero, ma il pubblico del piccolo schermo dubita della sua estrema tranquillità.

Nicola Vivarelli e Veronica hanno fatto l’amore dopo Uomini e Donne? A voi l’ardua sentenza dopo la messa in onda della puntata di oggi.

Uomini e Donne anticipazioni 11 novembre: Davide al centro dello studio

Altro grande protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi è il tronista Davide Donadei. Quest’ultimo, prima che Maria De Filippi e la produzione vietassero i baci a causa delle nuove normative al fine di garantire la sicurezza di tutti, ha baciato tutte le sue corteggiatrici ed ha iniziato proprio a Beatrice.

Quest’ultima non ha nascosto di essere abbastanza infastidita che dopo di lei, il bel tronista abbia baciato anche le altre ragazze e si aspetta che lui sia pronto ad una scelta, ma Davide di scegliere non ne vuole proprio sapere, in quanto deve ancora decidere bene chi tra lei, Rossana e Chiara sia la donna che potrebbe fare al caso suo.

Del Trono Classico si parlerà soltanto di Davide, mentre poco spazio, se non nullo, sarà dedicato a Sophie e Gianluca De Matteis, che nelle nuove registrazioni è rimasto senza corteggiatrici.

Insomma gli Over, si fa anche per dire visto che Vivarelli tanto in là con gli anni non è, sembrano dare ancora una volta filo da torcere ai giovani, che sembrano essere molto più trattenuti nell’esprimersi in studio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, come al solito, garantiscono una puntata degna di nota, che di certo non farà annoiare il pubblico del piccolo schermo.