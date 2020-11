Un’avventura può trasformarsi in una storia d’amore?

Qualcosa che nasce come un’avventura può evolvere in una storia d’amore? Si può trasformare un’attrazione in una storia romantica?

Quando incontri una persona che ti piace davvero molto, anche se sei in un periodo della tua vita in cui non desideri legarti, il rischio di innamorarti c’è, così come c’è il rischio che inizi a pensare a quella persona come l’uomo o la donna della tua vita.

Se sei una di quelle persone che non riesce a scindere i rapporti sessuali dall’amore, è probabile che quando vai a letto con qualcuno è perchè ti piace molto e quindi potrebbe finire che te ne innamori. Ma l’altro potrebbe non sviluppare i tuoi stessi sentimenti. Potrebbe davvero voler avere solo incontri che soddisfino la vostra attrazione fisica e nient’altro. Quindi è davvero possibile trasformare un’avventura in una relazione romantica? Quali presupposti sono necessari? Quando palesare i propri sentimenti e quando è meglio evitare? Se ti stai ponendo queste domande, ti forniamo uno spunto di riflessione molto utile per valutare tu stesso.

E’ possibile trasformare un’avventura in una relazione romantica?

Questa è la domanda che inevitabilmente finiscono per porsi le persone che si lasciano andare cedendo al richiamo dell’attrazione e di comune accordo intraprendono una relazione amichevole ed intima senza fare previsioni per il futuro, o meglio con la consapevolezza di non volere un impegno serio nel prossimo futuro.

Si sa, la vita è piena di imprevisti, e tra un imprevisto e l’altro ti potrebbe capitare di incontrare una persona che ti piace davvero, proprio nel momento in cui stavi iniziando ad apprezzare il tuo status singol e non vorresti rinunciarvi.

Eppure lui ha quel che, che nessuno ha… eppure se lui fosse solo tuo non ti dispiacerebbe affatto, eppure se solo anche lui provasse quello che provi tu sarebbe meraviglioso. Ma come si fa a fare luce sulla questione?

Quando oltre all’attrazione si stabilisce una forte connessione emotiva cambia tutto e questo fa provare un grande panico. Si teme che dicendo all’altro di provare qualcosa per lui/lei si rovinerà tutto e che quella persona si allonterà da noi.

Come bisogna affrontare situazioni di questo tipo? Come fai a sapere se lui o lei prova i nostri stessi sentimenti?

Molte persone raccontano di essere riuscite a trasformare una storia fugace in una relazione a lungo termine, questo fa pensare che SI, è possibile che le cose cambino. Ma come si deve agire?

Esistono 5 passaggi chiave che puoi compiere per trasformare un’avventura in una relazione romantica seria:

1. Non fargli capire quali sono le tue vere intenzioni

Siete stati bene, e ogni volta state meglio, eppure assicurate l’un l’altro che è solo un rapporto di amicizia e niente di più. Quando ti chiede di uscire accetta pure l’invito e comportati come se non provassi sentimenti per quella persona. Rilassati e non far trapelare la tua emozione. Se capisce le tue vere intenzioni, e che vuoi più potrebbe spaventarsi e fuggire. Non ha ancora avuto il tempo di capire che quello che vuole veramente sei tu.Attendi senza bruciare le tappe.

2. Cosa importante: continuate a fare follie sotto le lenzuola

Per impressionare l’altro, non c’è niente di meglio che essere la fonte ispiratrice del suo desiderio e del suo piacere. Prendi il controllo della situazione, mostragli le tue capacità e non aver paura di sperimentare cose nuove. L’altro apprezzerà il fatto che non ti mostri timido e riservato e apprezzerà di poter essere se stesso senza remore nell’ intimità con te. Se c’è un momento in cui puoi lasciarti davvero andare, è proprio questo! E non dimenticare di sorridere mentre lo guardi dritto negli occhi, stabilire un contatto visivo e il primo passo per stabilire una connessione emotiva.

3. Aspetta sempre che sia l’altro a fare il primo passo

Aspetta, aspetta, aspetta non avere fretta, tanto prima o poi ci casca. Lascia che sia l’altro a cercarti per primo, a mandarti un messaggio. E, soprattutto quando lo fa, aspetta un attimo prima di rispondere. Rifletti sulla tua risposta per almeno un paio d’ore, fai in modo che abbia la sensazione che tu non stai tutto il giorno ad aspettare che lui ti manda un messaggio. Fagli capire che sei una persona indipendente, che hai i tuoi impegni e che concedergli di far parte della tua vita è un privilegio per lui/lei.

4. Prepara la tua risposta nel caso in cui ti chieda di rivedervi

Non dire sempre si. Se desidera rivederti benissimo, ma deve fare uno sforzo e deve desiderarti. A volte bisogna dire di no e giocare la carta della persona difficile da conquistare e afferrare. Ogni tanto digli che ti dispiace ma che hai un altro impegno. Se dici sempre “Sì” prenderà l’abitudine di contattarti ogni volta che ha un desiderio sessuale da soddisfare e se entri in questo circolo, non potrai più tornare indietro.

5. Scegli sempre con saggezza la persona con la quale avere un’avventura

Ascolta il tuo cuore, se non c’è potenziale e se in lui non cambia nulla e non vedi quel tipo di interesse di costruire una relazione romantica, non perdere altro tempo. Allontanati da lui e il tuo cuore ti ringrazierà!

Non puoi forzare nessuno ad amarti. Se quella persona è decisa a non voler altro che avventure, rispetta la sua scelta.

La cosa migliore che puoi fare è tutelarti preventivamente. Sai come sei fatto e sai se sono situazioni che puoi gestire o meno, quindi pensaci due volte prima di intraprendere questo tipo di relazioni.

Se hai dei dubbi valuta i suoi comportamenti: se ti chiede di andartene a casa nel cuore della notte, vai via e non tornare più e non arrabbiarti. Sapevi come stavano le cose e sei andata li senza avere l’ intenzione di creare legami ma fondamentalmente solo per scambiarvi intimità quindi vai via senza digrignare i denti. Se ti chiede di andare è perchè non ha intenzione di andare oltre con te.

Ricorda che il tuo tempo è prezioso, NON SPRECARLO, esci di scena.

Se invece vedi delle reali possibilità dimostragli che sei una persona col la quale vale la pena approndire la conoscenza, che hai qualità e talenti anche fuori dalle lenzuola. Fatti desiderare e dimostragli che hai le carte per essere un degno compagno col quale condividere la vita.