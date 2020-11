Anticipazioni Uomini e Donne del 6/11: Gemma pazza di uno più giovane

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 novembre, puntata fresca di registrazione, svelano chi è il nuovo amore di Gemma Galgani.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 novembre non potevano di certo mancare a poche ore dalla nuova registrazione. Come rivelato da Il vicolo delle News, anche questo appuntamento è ricco di colpi di scena e come ogni puntata che si rispetti inizia con la tormentata vita sentimentale di Gemma Galgani.

La dama, che di recente ha ricordato la scomparsa di Gigi Proietti, continua la sua conoscenza con Biagio che non ha ancora deciso a quale dama dare le sue attenzioni, nonostante la scorsa settimana abbia annunciato che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per decidere, ma niente paura. Le “sue” donne non sono di certo state lì a guardare.

Sabina non vuole più continuare la conoscenza con lui, stufa di questi atteggiamenti da prima donna, mentre la dama di Torino ha messo gli occhi su un nuovo corteggiatore. Il suo nome è Maurizio ed ha 50 anni, 20 in meno a lei.

Gemma Galgani ha perso la testa per un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne e ovviamente, durante il corso della puntata, non sono mancati i commenti di Tina Cipollari, che anche questa settimana ha partecipato al programma in collegamento.

Uomini e Donne anticipazioni 6/11: Riccardo soffia Giulia a Michele

Oltre a Gemma Galgani, la registrazione di Uomini e Donne del 6 novembre ha dato ampio spazio agli altri protagonisti del Trono Over.

Protagonista di questo spazio, manco a dirlo, è stato Michele Dentice, che ieri è stato incastrato da Serena, è rimasto senza corteggiatrici. Roberta ha preferisco lasciarlo perdere, così anche Giada e la sua amata Giulia, la ragazza che era scesa appositamente per lui, ha preferito concedersi a Riccardo Guarnieri.

L’ex di Ida Platano, che ha rivelato perché si sono lasciati, però non ha iniziato una conoscenza soltanto con lei, ma anche con un’altra donna che ha iniziato a frequentare anche Armando Incarnato. Ancora una volta, insomma, la storia sembra ripetersi, visto che in passato hanno già dimostrato di avere gusti molto simili in fatto di donne.

Si passa poi a Carlotta. La dama ha scelto di chiudere con il suo corteggiatore, in quanto lo sento come uno zio piuttosto che come un uomo da frequentare. In compenso, però, ha iniziato a frequentare Tommaso. Quest’ultimo però non l’ha di certo colpita per il suo look e per questo motivo lei lo ha spronato a cambiare stile, in quanto apprezza gli abiti indossati da uomini come Riccardo e Armando.

Il Trono Over di Uomini e Donne, come al solito, non delude mai le aspettative del pubblico del piccolo schermo, che dovrà pazientare ancora un po’ prima di vedere queste vicende in onda su canale 5.