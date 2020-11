Scopri come sarà il mese di Novembre per i vari segni dello zodiaco.

Oggi si entra definitivamente nel mese di Novembre. Un mese solitamente ricco, che fa sempre più spazio alla stagione invernale e che introduce tanti nuovi punti di partenza. Gli stessi che condurranno in modi sempre diversi a tutto ciò che farà parte dell’inverno. Come sempre, il mese di Novembre si preannuncia quindi ricco di novità e di decisioni da prendere, alcune delle quali si riveleranno particolarmente importanti.

Oggi quindi cercheremo di scoprire come sarà il mese di Novembre per i segni dllo zodiaco, cercando di capir quali sono gli aspetti da considerare maggiormente per vivere al meglio sia questo mese che quelli a venire.

Come sarà il mese di Novembre per i segni dello zodiaco

Ariete – Un mese di pacifica stasi

Dopo il mese trascorso dietro impegni di ogni tipo, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete si troveranno davanti ad un periodo di stasi che gli consentirà di fare il punto della situazione prima di ripartire da zero. Se approfitteranno di questo momento di pace per considerare quanto ottenuto fino ad oggi, i nativi del segno potranno aspirare ad un nuovo periodo in cui crescere ancora e andare incontro a nuovi successi. È importante, però, che prima di lanciarsi ancora imparino anche ad osservare la propria vita da punti di vista diversi. Punti di osservazione che si riveleranno piuttosto utili per farli progredire in modo coerente con quanto fatto fino ad oggi. Stop all’impazienza tipica dei nativi del segno, quindi. Perché a volte le cose migliori arrivano proprio dai momenti di pacifica riflessione.

Toro – Un mese di nuovi inizi

Dopo un Ottobre vissuto quasi in sordina, i nativi del segno zodiacale del Toro potranno contare su una ripresa piuttosto graduale. In particolare, coloro che hanno approfittato della calma del mese precedente per lavorare su se stessi, avranno modo di capire che percorsi intraprendere per vivere un mese carico di novità che si riveleranno importanti sotto diversi punti di vista. Forse a metà mese ci saranno degli intoppi che rischieranno di rallentare alcun dei tuoi progetti. Con la giusta pazienza (che fortunatamente non ti manca) e la voglia di fare, riuscirai però a superare il momento senza perdere il ritmo. Tra alti e bassi riuscirai quindi a portarti avanti come avevi sperato e ad iniziare a mettere a punto i piani sui quali lavoravi ormai da tempo.

Gemelli – Un mese pieno di cose da fare

Il periodo di super attività dei nativi del segno zodiacale di Gemelli sembra non volersi arrestare. Anche nel mese di Novembre, quindi, i nativi del segno avranno diverse cose da fare. Si tratterà per lo più di completare i progetti già in corso anche se non è del tutto da escludere la possibilità di impegni nuovi ed eccitanti. I Gemelli, dopotutto, sono sempre aperti ad ogni forma di novità e potersi impegnare su più fronti è ciò che gli interessa maggiormente. Farlo con l’entusiasmo che li caratterizza, li aiuterà a concretizzare al meglio tutto ciò che hanno nella mente. Il mese di Novembre sarà quindi il momento ideale per dedicarsi a tutto ciò che amano e persino a quei progetti che fino ad oggi non sono riusciti a concretizzare come avrebbero voluto.

Cancro – Un mese ancora un po’ sottotono

I nativi del segno zodiacale del Cancro, giungono da un mese di Ottobre piuttosto sottotono. Anche Novembre, almeno per i primi tempi, si rivelerà tale, portandoli a dover attendere prima di poter dare il via a determinati progetti. Anzi, a dirla tutta, la cosa migliore da fare sarebbe proprio fermarsi ed attendere momenti migliori per lanciarsi in qualcosa di nuovo. In questo lasso di tempo, la scelta più giusta è quella di perfezionare quanto pianificato fino ad oggi. Una volta giunto il momento di lanciarsi, sarà tutto pronto per andare spediti e recuperare il tempo perso. Fino ad allora, ciò che conta davvero è mantenere uno stato d’animo costruttivo, l’ideale per dar vita a progetti da studiare con calma.

Leone – Un mese dinamico

I nati sotto il segno zodiacale del Leone vivranno un mese ricco di esperienze positive e di nuovi progetti da portare avanti. Novembre sarà quindi un momento perfetto per portare a termine quanto già avviato in precedenza e per fare il cambio con qualcosa di nuovo. Quale che sia l’ambito in cui i nativi del segno decideranno di muoversi, le cose saranno sicuramente positive. A ciò si unirà la loro proverbiale voglia di fare che renderà il tutto ancor più divertente. Sarà quindi un periodo di sorprese ma anche di attività da far crescere sia da soli che insieme a collaboratori in grado di sostenerli. Cosa li aiuterà a non annoiarsi e ad avviarsi verso l’inverno con estrema serenità.

Vergine – Un mese fortunato

I nativi del segno zodiacale della Vergine stanno per andare incontro ad un mese davvero fortunato. Si troveranno infatti a trovare diversi spunti ai quali agganciarsi per sentirsi più sollevati e di buon umore rispetto al solito. Chi tra loro attende delle risposte da tempo potrebbe finalmente ricevere. Tutti gli altri, invece, avranno modo di costruirsi il futuro che desiderano. E tutto iniziando semplicemente con il mettere a punto alcuni aspetti che pian piano li porteranno verso gli obiettivi che si sono posti. Basterà quindi essere più positivi del solito ed evitare di dar retta ai pensieri bui che ogni tanto gli attraversano la mente per avere un mese davvero scoppiettante. Uno di quelli che lascia il segno e che può garantir loro una dose extra di serenità. Esattamente ciò che desideravano da tempo.

Bilancia – Un mese particolare

Il mese di Novembre sarà per i nativi del segno zodiacale della Bilancia così ricco di curve e di alti e bassi da farli sentire sulle montagne russe. Tutto sommato sarà un mese positivo, nel quale potranno fare nuovi incontri e avviare progetti nuovi. Ci saranno però dei momenti di stop nei quali lo stress rischierà di farsi sentire assillandoli un po’. Per fortuna si tratta solo di brevi momenti che si alterneranno con tutti gli altri riducendo l’impatto negativo. Una situazione che per alcuni di loro potrebbe essere addirittura portatrice di modi di pensare alternativi ed in grado di condurli a soluzioni importanti. Se sapranno vivere le cose al meglio e senza abbattersi nei momenti no, i nativi del segno potranno quindi contare su un mese positivo ed in grado di gratificarli molto più di quanto non si possa pensare inizialmente.

Scorpione – Un mese importante

Il mese di Novembre si rivelerà particolarmente importante per i nativi del segno zodiacale dello Scorpione. La maggior parte di loro si troverà infatti a prendere decisioni importanti per il futuro. Il mese scorrerà quindi tra scelte da fare, cose da organizzare e momenti da pianificare. E tutto in un tripudio di eccitazione per quel che sarà misto ovviamente ad un po’ di ansia per il futuro. Si tratterà però di un mese che i nativi del segno vivranno in modo positivo. Cosa che li porterà ad abbracciare tante nuove possibilità e godendone a pieno. Una situazione che li vedrà più che mai protagonisti della loro vita. Una vita per la quale prenderanno finalmente in mano le redini del proprio destino. Ciò che conta alla fine, è che in futuro ripensando a questo mese lo si farà con un sorriso. Segno che quanto intrapreso porterà a dei risultati soddisfacenti. E dopotutto, questo è il mese chiave per i nativi del segno, no?

Sagittario – Un mese rinvigorente

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario avranno modo di vivere il mese di Novembre in modo costruttivo e cioè caricandosi di nuova energia. La maggior parte di loro si troverà infatti a vivere bene diverse situazioni che fino a ieri gli sembravano pesanti. Il tutto sarà reso più semplice da alcune novità che finiranno con il portare un po’ di serenità nelle loro vite. Serenità che abbracceranno con un’insolito buon umore. Senza più cercare necessariamente anche una componente avventurosa o ricca di adrenalina. Anche se non si può dire che si tratterà di un mese nel quale concluderanno molto, per molti dei nativi del segno, Novembre sarà un mese tutto sommato sereno e molto positivo per l’umore.

Capricorno – Un mese da comprendere

Per molti dei nativi del segno zodiacale del Capricorno, il mese di Settembre inizierà in modo strano. Stress e ansia saranno presenti, seppur non in modo eclatante. Ma ci saranno quel tanto che basta a renderli stanchi. Per fortuna già dalla prima settimana arriveranno novità piacevoli che in qualche modo li aiuteranno a riprendersi del tutto e a sorridere per ciò che hanno. Forse lavorativamente parlando non concluderanno molto. E ciò desterà qualche preoccupazione di troppo. A parte questo, però, i nativi del segno riusciranno a riscoprirsi sereni e a godere di questo mese in moto diverso dal solito. Un modo che li farà sentire più carichi e positivi che mai. Ciò che conta è riuscire a comprendere ciò che hanno intorno ed imparare a trattare con gli altri.

Acquario – Un mese un po’ in sordina

I nati sotto il segno dell’Acquario si troveranno a vivere un mese di Novembre meno positivo di quanto avrebbero sperato. Pur non essendoci chissà quali calamità da sconfiggere, si troveranno infatti a dover fare i conti con piccoli problemi che tutti insieme finiranno con lo stancarli. Prendendosi cura di se e limitandosi ad aspettare momenti migliori per portare avanti i loro progetti, riusciranno però a trovare il modo per far girare le cose. Si tratta quindi di un periodo strano che vivranno in modo diverso dal solito ma che li aiuteerà a conoscersi meglio. Per certi versi potranno anche entreare in relazione con gli altri in modo più aperto. E ciò farà sicuramente bene alla loro scarsa vita sociale. Còi che conta è che si predispongano sempre al meglio, in modo da affrontare il mese con la giusta dose di positività.

Pesci – Un mese più che costruttivo

I nativi del segno zodiacale dei Pesci si troveranno a vivere un mese davvero speciale. Giorno dopo giorno vedranno infatti crescere i loro progetti per trasformarsi in qualcosa di buono. Che si tratti di lavoro, di amore o di progetti nuovi da far partire, poco cambia. Tutto ciò che avvieranno o modificheranno in questo mese sarà investito di un’energia positiva. E ciò li porterà ad ottenere ottimi risultati. Anche eventuali decisioni da prendere (e ce ne saranno di sicuro) si concretizzeranno in qualcosa di nuovo. E tutto per un mese davvero fortunato e destinato a farli crescere sia come persone che nei progetti di vita. Qualcosa che li accompagnerà per lungo tempo, ripagandoli delle difficoltà affrontate fino ad oggi.

Il mese di Novembre, che è anche quello del segno zodiacale dello Scorpione, si rivela sempre un mese un po’ speciale per tutti. Pian piano introduce al lungo inverno, prepara a nuovi progetti e prospettive di vita e aiuta a conoscersi meglio e ad approfondire il rapporto che si ha con se stessi. Ovviamente, per avere un’idea più chiara di come sarà il mese è importante controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà infatti una prospettiva migliore e più completa di come saranno i prossimi 30 giorni.