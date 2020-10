Linda Bertolli, chi è l’alunna de Il Collegio 5

Chi è Linda Bertolli, alunna de Il Collegio 5? 14enne, amante della danza, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Linda Bertollo è un’alunna de Il Collegio 5. La classe della nuova edizione del docu reality di Raidue che ha come voce narrante Giancarlo Magalli è formata da 21 ragazzi tra i quali spicca anche la 14enne di Ivrea, ma chi è davvero Linda? Quali sono le sue passioni? Andiamo a scoprire qualche curiosità su di lei.

Chi è Linda Bertollo de Il collegio 5

Linda Bertollo ha soli 14 anni e arriva da Ivrea. Come fa sapere Raiplay, ha un carattere forte e deciso. Abituata a dire sempre tutto ciò che le passa per la testa, deve avere l’ultima parola su tutti e, all’interno del Collegio, dovrà cercare di tenere a bada il proprio carattere per non incorrere in punizioni.

Raiplay definisce così Linda: “Strafottente, molto sicura di sé, permalosa, ride tantissimo e parla come la Littizzetto. Odia la scuola ed in seconda media ha rischiato la bocciatura”.

Su Instagram ha più di 9mila followers ed è solita condividere foto in cui si mostra in compagnia degli amici scrivendo anche didascalia importanti come la seguente che accompagna la foto qui in alto. “Quando una persona guarda le stelle,vuole ritrovare la propria dimensione dispersa nell’infinito”. Con Linda ci saranno anche Alessandro Andreini e Alessandro Guida.