Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 ottobre: un bacio rubato per Gianluca De Matteis e lacrime in studio per Valentina Autiero.

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata in onda oggi, martedì 27 ottobre, svelano grandi colpi di scena in arrivo. A svelare quello che dovrebbe accadere oggi è il Vicolo delle News nelle anticipazioni della puntata registrata lo scorso 9 ottobre. Protagonisti dell’appuntamento odierno del dating show di canale 5 dovrebbero essere Gianluca De Matteis e Valentina Autiero, ma cosa dovrebbe andare in onda esattamente? Andiamo a scoprirlo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 ottobre: il bacio di Gianluca De Matteis

Dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei che ha deluso la corteggiatrice Beatrice non portandola in esterna pur essendo il suo compleanno, la puntata registrata lo scorso 9 ottobre, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News dovrebbe continuare con Gianluca De Matteis che, dopo un battibecco con Gabriella, convinta di avere di fronte un tronista narciso, raggiungerà la corteggiatrice per un chiarimento con lei. Durante il confronto, il tronista romano che, nell’ultima registrazione ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, “ruberà” un bacio a stampo alla corteggiatrice che, pur non fidandosi totalmente di lui, deciderà di continuare a conoscerlo e a cortegiarlo.

Dovrebbe trovare spazio anche Sophie Codegoni che rivederà la sua esterna con Nino, uno dei corteggiatori che la fa stare meglio. Nella puntata odierna, inoltre, non dovrebbero mancare le discussioni e le lacrime con un durissimo scontro tra Valentina Autiero e Aurora Tropea. Valentina sta conoscendo Germano. La frequentazione tra la dama di Roma e il cavaliere procede a gonfie vele. Aurora attaccherà Valentina accusandola di pubblicare sui social le foto del weekend trascorso con Germano. La Autiero, in lacrime, svelerà di essersi fidanzata, ma di non aver detto niente perchè avrebbe voluto viversi serenamente la storia prima di annunciarlo in trasmissione.

Tra lacrime ed urla, nello studio di Uomini e Donne, scoppierà il caos con Gianni Sperti e Armando Incarnato che difenderanno Valentina e si scaglieranno contro Aurora che, con Gianni Sperti, continua ad essere la protagonista di durissime discussioni.