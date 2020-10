Alessandro Andreini, chi è l’alunno de Il Collegio 5

By

Chi è Alessandro Andreini, alunno de Il Collegio 5: il 16enne arriva da San Giovanni in Marignano ed è uno dei protagonisti del docu reality.

Alessandro Andreini è uno degli alunni de Il Collegio 5, il docu-reality di Raidue, giunto alla quinta edizione che, quest’anno, manda i ragazzi nel 1992. Con la voce narrante di Giancarlo Magalli, gli alunni de Il collegio vivono una realtà diversa da quella a cui sono abituati. Tra i 21 alunni c’è anche Alessandro Andreini. Andiamo a scoprire chi è.

Chi è Alessandro Andreini, alunno de Il Collegio 5ù

Alessandro ha 16 anni e arriva da San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Su Instagram vanta più di 7mila followers, ma sicuramente il numero salirà dopo la partecipazione a Il Collegio. Sui social si fa chiamare con il nickname “Mr Magnesio” e si definisce romagnolo e uno spirito libero. “Sono solo un semplice ragazzo scappato dalla cantina”, si legge ancora nella descrizione del suo profilo Instagram. Come tutti i ragazzi della sua età ha vari hobby.

Ama pescare e trascorrere le giornate con gli amici. Tra le tante foto spiccano anche quelle in cui è in compagnia di un adorabile cagnolino. Non si sa se sia o meno fidanzato, ma sicuramente, tra le sue compagne di classe all’interno de Il Collegio potrà trovare la persona che potrebbe fargli perdere la testa.