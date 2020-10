Gianluca De Matteis, durante la registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre, ha abbandonato lo studio distrutto.

Protagonista indiscusso della registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre è stato senza dubbio il tronista Gianluca De Matteis che, come ha riportato il portale Il Vicolo delle News, ha abbandonato lo studio visibilmente distrutto. Che cosa è successo?

Dopo che Nicola ha ammesso di essere andato a letto con una dama, si è passati al Trono Classico. Durante il corso di questo spazio, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico l’esterna di Gianluca e Francesca, una ragazza nuova.

Durante l’uscita i due si sono trovati bene. Hanno scambiato quattro chiacchiere, mentre bevevano calici di vino. Fin qui nulla di male, fin quando la padrona di casa non fa aggiungere altre due sede occupate da Dalila e Gabriella. Quest’ultima ammette che l’interesse provato per il bel tronista è andato man mano a calare e che per lei non ha alcun senso rimanere a far parte del programma, visto che non gli interessa conquistare il suo cuore per questo vuole abbandonare.

Gianluca di Uomini e Donne prova a farle cambiare idea, ma lei non vuole saperne nulla e per questo motivo saluta a tutti ed abbandona lo studio.

Uomini e Donne, Gabriella prende una drastica decisione su Gianluca: lui disperato

Gabriella, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 24 ottobre, ha abbandonato il programma in quanto non provando alcun interesse per il tronista trova poco sensato continuare a far parte della schiera delle corteggiatrici.

Gianluca De Matteis è rimasto piuttosto scosso dalla scelta della sua corteggiatrice. Anche perchè è sembrato piuttosto preso da lei ed è rimasto ferito dalle sue rivelazioni, in quanto si aspettava che anche da parte sua ci fosse un certo sentimento, ma evidentemente non è così.

Per questo motivo lui, dopo aver dato un bacio inaspettato, ha abbandonato lo studio visibilmente distrutto.

Maria non ha spiegato, o mostrato, dov’è andato il tronista, ma molto probabilmente è uscito per raggiungerla e provare a farle cambiare idea sulla sua repentina decisione di mollare tutto.

Gianluca De Matteis ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. Cosa ha scelto di fare il tronista? Magari il pubblico assisterà ad una nuova ed improvvisa scelta?

Dopo l’uscita di Gianluca dallo studio, si passa a Davide. Per quest’ultimo arrivano due nuove corteggiatrici. Corteggiatrici che ovviamente decide di tenere entrambe. Sophie Codegoni non ha avuto molto spazio in questa puntata, in quanto di lei si è parlato durante la scorsa registrazione ed in questa non è spiccata rispetto alle dinamiche mostrate all’interno della trasmissione, ma sicuramente avrà modo di potersi rifare più avanti.