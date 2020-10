Anticipazioni Uomini e Donne del 23/10: Gemma e Nicola di nuovo vicini

Gemma Galgani, durante le registrazioni di Uomini e Donne del 23/10, si è riavvicinata al suo ex Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani continua a stupire il suo fedele pubblico, in quanto questa volta dopo aver manifestato più volte il suo malcontento nei confronti di Nicola Vivarelli, convinta che l’abbia usata soltanto per avere una maggiore popolarità, è tornata ad avvicinarsi a lui durante la registrazione di Uomini e Donne del 23 ottobre. Che cosa è successo?

Ad inizio puntata, assistiamo, come riportato dal Vicolo delle News, al solito battibecco tra Tina Cipollari contro Gemma, in quanto la dama si sfoga nei video registrati la volta precedente si mostra abbastanza infastidita dai commenti ricevuti dall’opinionista e parla tra le lacrime anche del suo recente incontro con Giorgio Manetti, che di recente l’ha di nuovo criticata. In studio i due opinionisti si scagliano duramente contro la dama, insinuando che le sue lacrime siano rivolte per l’ex che non la degna di uno sguardo da anni.

Gemma nega e dopo si focalizza sulla sua uscita con Mario. I due si sono trovati molto bene, ma nonostante tutto lui sceglie di non darle l’esclusiva facendo sospettare Tina che sia l’ennesimo cavaliere arrivato soltanto per ottenere un briciolo di visibilità in più. Nicola Vivarelli, colpo di scena, decide di chiudere la sua conoscenza con Veronica perché quest’ultima non si presenta alla cena che ha organizzato per lei perché furiosa che lui sia uscito anche con Angelica e, nel momento del ballo, lui sceglie di concentrarsi sulla dama di Torino!

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono avvicinati di nuovo a Uomini e Donne, che il ballo sia soltanto un pretesto per riprovare a dare vita alla loro conoscenza?

Anticipazioni Uomini e Donne del 23/10: Sophie bacia un ragazzo e lo elimina

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono uno dei momenti più attesi dai fan del dating show di Maria De Filippi e non è difficile capirne il motivo, visto che forniscono sempre succosi dettagli su ciò che andranno a vedere da lì a poco sul piccolo schermo.

Nella puntata registrata qualche ora fa assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena, che ovviamente non sarà l’unico. La tronista Sophie Codegoni, tra l’altro suo padre è fidanzato con una del GF, decide di uscire con Antonio. I due vanno a pesca e tra loro sembra nascere un certo feeling, tant’è che lei decide di mandare a casa Alberto e Nino. Fin qui nulla di male, visto che dovrà arrivare a scegliere soltanto un ragazzo, peccato che abbia baciato Nino e quest’ultimo non ci è rimasto molto bene del suo repentino cambio di idea. L’altro corteggiatore, Marco, invece, decidere di restare e provare a conquistare il suo cuore.

Davide Donadei, invece, è uscito con ben tre ragazze: Beatrice, Chiara e Rossana. Con quest’ultima si bacia, me le altre non reagiscono bene, ma tutto passa dopo che lui sceglie di ballare con ognuna di loro, ovviamente in momenti diversi. Si passa poi a Gianluca De Matteis. Quest’ultimo è uscito con Dalila che è ha approdato nel programma con l’intenzione di portarselo a casa, ma nonostante le sue buone motivazioni lui ha preferito ballare con Gabriella. Gianluca, che ha dato un bacio inaspettato, la invita ad avere reazioni nei suoi confronti, anche a mandarlo a quel paese se è necessario.

Il De Matteis durante il corso della puntata ha attirato non poche critiche non solo da parte degli opinionisti, in particolare da Gianni Sperti che ha non trovato giusto che eliminasse delle ragazze soltanto per il loro aspetto fisico, ma anche dal suo collega Davide che è convinto che lo stia scimmiottando durante il suo percorso. Le critiche iniziano ad infastidire Gianluca, che sceglie di ballare nella scorsa puntata con Beatrice a telecamere spente, corteggiatrice di Davide, invitando anche lei a svegliarsi dal sonno.

Insomma, la registrazione del 23 ottobre di Uomini e Donne non è assolutamente da perdere quando sarà trasmessa in tv.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, come al solito, forniscono sempre grosse rivelazioni si quello che andremo a vedere sul piccolo schermo ed una cosa è certo: questa stagione che prevede il Trono Misto non c’è affatto il rischio di annoiarsi.