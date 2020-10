Con l’avvicinarsi della fine del mese di Ottobre siamo entrati ufficialmente nel mese del segno zodiacale dello Scorpione. Scopriamo insieme cosa c’è di speciale nei nativi del segno e perché è importante averne almeno uno nella propria vita.

Quando si parla di segni zodiacali, quello dello Scorpione è solitamente noto per il suo essere forte e spesso vendicativo. In verità, però, dietro la superficie c’è molto di più. A sorpresa, infatti, si tratta di uno dei segni più misteriosi e ricchi di sorprese dell’intero zodiaco. I nativi del segno sono infatti molto più sensibili e altruisti di quanto si pensi. E racchiudono in se un mix di sfumature che li rendono tra i segni più particolari e difficili da comprendere.

Visto che ci troviamo nel loro mese, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione oggi scopriremo anche perché è così bello averne almeno uno nella propria vita.

Scopri perché è un bene avere almeno un segno zodiacale dello Scorpione nella propria vita

I nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione sono persone ricche di fascino e al contempo estremamente riservate. Riuscire a conoscerli e a comprenderli subito non è quindi facile e richiede una certa attenzione nei loro confronti.

Dentro di loro, infatti, i nativi del segno custodiscono un mondo che si dimostrano pronti a mostrare solo a poche persone. Un mondo che per questo è da considerare ancor più speciale.

Attratti dal mistero e ricchi di fantasia, sanno cogliere il senso profondo di tutte le cose. E grazie ad una sensibilità davvero estrema riescono a comprendere verità che alla maggior parte delle persone sfuggono. Ciò, unito al loro saper intuire con largo anticipo avvenimenti e reazioni di chi li circonda, ne fa persone altamente sensitive. E sempre in grado di avere uno sguardo avanti rispetto a tutti gli altri. Per questo motivo, chiedere loro consigli, è sempre una buona scelta. Si tratta infatti di persone in grado di cogliere il senso sottile delle cose e di tradurlo in parole colme di saggezza. Parole che di solito tornano più che utili a chi ha la fortuna di poterle ascoltare.

Seri come pochi altri, hanno un senso del dovere ben sviluppato e che tendono a seguire in modo scrupoloso. Al contempo si conoscono abbastanza da sapersi autoregolare al fine di vivere le cose in modo da dare il massimo senza per questo rimetterci. Seguire il loro esempio, quindi, il più delle volte può essere un buon modo per trovare la via. O, in alcuni casi, l’equilibrio giusto da mantenere nelle varie occasioni che si presentano nel corso della vita.

Molto riservati, non sbandierano mai ciò che pensano a meno di non fidarsi di chi hanno intorno. Allo stesso tempo godono di una sicurezza interiore che gli consente di non vantarsi continuamente dei propri meriti o successi. Anzi, si può dire che preferiscano quasi evitare di parlarne. Cosa che fanno lasciando che chi ne è capace li noti da se e cercando di mettere sempre gli altri a proprio agio.

Ottimi colleghi, danno sempre una mano a chi hanno intorno e se possono si spendono in consigli che il più delle volte risultano utili. Inoltre sono anche dei leader naturale, capaci quindi di guidare chiunque si mostri volenteroso di apprendere.

Forti di carattere non si fanno mai sottomettere e tendono a prendere le parti dei più deboli, offrendo loro l’aiuto di cui necessitano. Duri con chi trama contro di loro si dimostrano al contempo gentili e disponibili con chi ha un atteggiamento gentile nei loro confronti.

In amicizia sono fedeli come pochi altri. E, avendo a cuore questo sentimento, cercano sempre di fare del loro meglio e di offrire a chi hanno attorno tutto l’appoggio possibile. Buoni confidenti, mantengono sempre i segreti degli altri così come la parola data. E se sanno che un amico è in difficoltà sono pronti a farsi in quattro pur di aiutarlo.

Ovviamente si aspettano il medesimo trattamento da chi li circonda. E quando non riescono ad averlo tendono a vivere molto male la cosa, finendo con il chiudersi o, appunto, con il vendicarsi. Chi ha un animo sincero, però, con loro non avrà mai nulla da temere. Anzi, potrà sempre contare in amici veri e sempre pronti a battersi e a fare da spalla.

Anche in amore i nativi del segno sono in grado di dare tanto. Anche se si aprono con difficoltà, quando lo fanno, riescono infatti a dare il massimo mostrando il proprio mondo interiore alla persona che amano. Assolutamente fedeli, sono sempre pronti a far squadra e ad aiutare il partner. Al contempo sono anche pronti a costruire un rapporto speciale dove rispetto e fiducia sono sempre alla base. Come per l’amicizia, ovviamente, si attendono lo stesso da chi amano. E se non possono averlo finiscono con il prendersela al punto da poter chiudere la storia. Tolti questi estremi, però, sanno essere compagni passionali ed al contempo stabili e concreti.

Parlando di loro in generale si può dire che i nativi dello Scorpione sono persone ricche di fascino. Interessanti, sicure di se e dotate di una certa dose di empatia. La loro vicinanza offre sempre un senso di sicurezza. Qualità che grazie al modo semplice ed immediato con cui trattano gli altri offrono sempre una piacevole sensazione di benessere.

Se sanno di potersi fidare, poi, possono offrire sentimenti, lealtà, fiducia, consigli e tanto altro. Un’insieme di cose che per una sola persona corrispondono ad un mondo tutto da scoprire. Un mondo fatto di cose belle e nel quale sentirsi sempre al sicuro. Avere uno Scorpione dalla propria parte, infatti, fa apparire la vita più semplice, rendendo i nativi del segno davvero inimitabili.

Come sempre, per conoscerli più a fondo, è consigliabile controllare l’ascendente del loro segno zodiacale. Questo sarà infatti in grado di fornire ulteriori sfumature volte a comprenderli al meglio.