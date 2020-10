Come reagiscono i segni zodiacali quando piacciono a qualcuno

Scopri come reagiscono i segni zodiacali quando si accorgono che qualcuno ha una cotta per loro.

Quando si parla di amore, le situazioni che si possono verificare sono davvero tante e spesso molto diverse tra loro. Il carattere delle persone coinvolte, la situazione ed i sentimenti provati possono infatti portare ad atteggiamenti sempre diversi e spesso imprevedibili. Tra i tanti aspetti da considerare c’è ad esempio quello che coinvolte le persone che scoprono di piacere a qualcuno.

Quando ciò avviene, infatti, c’è chi agisce positivamente, chi va nel panico e chi cambia del tutto modo di fare. Ogni situazione è diversa dalle altre e spesso ad incidere è anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Scopriamo quindi come reagiscono i vari segni quando scoprono di piacere a qualcuno.

Come reagiscono i segni dello zodiaco quando si accorgono di piacere a qualcuno

Ariete – Quelli che se la tirano

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete adorano stare al centro dell’attenzione. Quando scoprono di piacere a qualcuno, quindi, si sentono galvanizzati e con l’autostima a mille. Ciò li porta ad essere sempre di buon umore e ad elargire sorrisi a chiunque. Essendo persone che amano i complimenti, cercheranno inoltre di riceverne il più possibile e ciò significa fare i carini anche se in realtà sanno bene di non ricambiare l’altra persona. Si tratta di un atteggiamento che è più forte di loro e che di conseguenza fanno fatica a controllare. Le cose cambiano un po’ quando il sentimento è ricambiato. In tal caso, infatti, inizieranno a tirarsela un po’ per testare l’entità dell’interesse dell’altra persona. E, una volta appurato che potrebbe trattarsi davvero di quella giusta, possono arrivare ad affrettare i tempi cercando in tutti i modi di stabilire un contatto e di far capire che da parte loro ci sono buone possibilità. Un modo di fare che i nativi del segno mettono in pratica praticamente ogni volta essendo anche persone che amano giocare, specie quando si tratta di amore.

Toro – Quelli che non ci credono mai abbastanza

I nativi del segno zodiacale del Toro sono dei veri romanticoni. Ciò significa che il più delle volte, quando capiscono di piacere a qualcuno, si fanno più paranoie che altro. Temendo di soffrire, infatti, finiscono con il pensare di essersi immaginati tutto. Questo modo di fare li spinge ad essere gentili ma disillusi, inviando quindi dei messaggi in contraddizione tra loro. Si tratta quindi di persone che vanno corteggiate con fermezza. Solo così, infatti, si sentiranno abbastanza sicuri da volersi mettere in gioco. Quando ciò avviene tendono sempre a cercare di trasmettere le proprie emozioni, ammettendo ciò che provano sia in presenza che in assenza di sentimenti. Il loro modo garbato di fare li rende persone con cui è facile relazionarsi in entrambi i casi. Anche nell’eventualità di un rifiuto, cercheranno sempre il modo migliore per esporre la cosa, sentendosi dispiaciuti per l’altra persona.

Gemelli – Quelli che si dimostrano disponibili

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli amano vivere esperienze sempre nuove e non temono mai di fare dei salti nel vuoto. Se si rendono conto di piacere a qualcuno, quindi, tendono a dargli sempre almeno un’opportunità, curiosi di scoprire dove tutto ciò può condurli. Ovviamente se la persona non gli piace affatto possono spingersi un po’ più in là senza però concretizzare nulla. In caso di dubbi o di un reale interesse, arrivano invece a farsi avanti e a mostrarsi più che disponibili ad intraprendere un percorso da fare insieme. Cosa che a volte può avvenire anche se sono impegnati con qualcuno e questo con tutti gli inconvenienti del caso. Con loro, quindi, è bene essere sempre prudenti e cercare di chiarire ogni situazione poco semplice da definire. Dopotutto si tratta di persone che vivono molto alla giornata. Un eventuale ritirata, quindi, non li sconvolgerebbe mai più di tanto.

Cancro – Quelli che vanno nel pallone

I nativi del segno zodiacale del Cancro vivono l’amore in preda ad emozioni contrastanti. E le stesse tendono a presentarsi anche quando scoprono di piacere a qualcuno. Si trovano infatti il più delle volte in un misto di emozioni. L’eccitazione data dalla novità si mescola infatti alla paura di soffrire, alla voglia di fare e al bisogno di conoscere meglio chi hanno davanti. Tutte cose che ovviamente si instaurano quando a loro volta nutrono un certo interesse. In caso contrario, infatti, finiscono con il mostrarsi gentili e gratificati dalle attenzioni ricevute. Cosa che fanno però mostrando un certo distacco che a loro avviso basta a far capire la loro intenzione di non andare avanti. Anche i nativi del segno vanno quindi interpretati per bene. Il rischio di confondersi o di andare incontro a fraintendimenti è infatti sempre molto alto.

Leone – Quelli che se ne vantano

I nati sotto il segno zodiacale del Leone vivono letteralmente per essere al centro dell’attenzione. Sapere di piacere a qualcuno è quindi una cosa che li rende estremamente felici e più che mai sicuri di se. Indipendentemente da ciò che provano, quindi, la loro prima reazione sarà quella di vantarsi con tutti per la nuova conquista. Solo in un secondo momento, i nativi del segno si preoccupano dei propri sentimenti. E se sentono di poter ricambiare iniziano ad interessarsi all’altra persona inviandogli dei feedback. In caso contrario, invece, cercano di mantenere alto l’interesse altrui senza esporsi più di tanto. E ciò perché pur sapendo di non poter ricambiare, preferiscono mantenere l’interesse su di se il più a lungo possibile. Un atteggiamento che, ovviamente, può portare ad una certa confusione. Motivo per cui chi è interessato a loro dovrà sempre star attento a come muoversi per non rischiare di andare incontro ad una grossa delusione.

Vergine – Quelli che provano imbarazzo

I nativi del segno zodiacale della Vergine amano mostrarsi sicuri di se. Quando si tratta di sentimenti, però, finiscono con il mettere in luce la loro parte più fragile. Sapere di piacere a qualcuno, ad esempio, è una situazione che causa loro fortemente imbarazzo e tutto perché non sanno mai come reagire o comportarsi. Ciò li spinge quindi a lanciare messaggi spesso discordanti e confusi e tali da far credere che non sono interessati anche quando la realtà è un’altra. Avere a che fare con loro significa quindi agire passo dopo passo e senza lanciarsi mai del tutto. Solo così si potrà capire cosa provano e trovare un modo per comunicare con loro senza che la timidezza li spinga a battere in ritirata. Per fortuna, quando superano il momento di ansia iniziale, riescono a controllarsi maggiormente. Con un po’ di pazienza, quindi, comunicare con loro può essere più facile di quanto non sembri. Tutto sta nel capire e rispettarne i tempi.

