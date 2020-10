Test: 7 domande per scoprire i tuoi desideri inconsci più profondi

Ognuno di noi ha una personalità propria, siamo essere unici e diversi, gli uni dagli altri e desideriamo cose diverse. Scopri i tuoi desideri inconsci più profondi.

Per personalità si intende l’insieme dei comportamenti di una persona. Questi comportamenti possono manifestarsi apertamente e quindi essere esplici oppure restare celati in noi stessi e quindi essere introversi. Per far emergere i nostri comportamenti più radicati sono stati ideati i test della personalità.

I primi test di personalità risalgono agli anni ’20 e sono stati utilizzati in ambito lavorativo con l’intento di identificare la persona più idonea a ricoprire la mansione lavorativa proposta. Dagli anni 20 ad oggi sono stati progettati numerosi test e per scopi diversi.

Il test che ti presentiamo oggi ti aiuterà a scoprire i tuoi desideri profondi.

Test: rispondi a queste 7 domande e ti dirò quali sono i tuoi desideri profondi

I test della personalità sono divertenti e il risultato dipende dallo stato d’animo attuale. Fatti in tempi diversi infatti si registrano risultati diversi.

Ecco il test che ti mostrerà quali sono i tuoi desideri più radicati nel momento presente.

Per fare questo test dovrai attenerti scrupolosamente all’ordine e alla sequenza delle indicazioni date. Ovviamente dovrai essere onesto se vorrai che il test sia preciso.

Iniziamo il test:

1- Pensa a un campo aperto. Immagina un campo aperto qualsiasi e descrivi quanto è grande questo campo e com’è il terreno (asciutto, erboso, ben rifinito..)

2- Pensa a un cubo. Ora prendi un cubo e ponilo al centro del tuo campo. Qual è la dimensione del cubo rispetto al campo? di che materiale è fatto? di che colore è?

3- Pensa a una scala. Ora metti la scala nel campo, quanto è grande la scale, dove la posizioneresti?

4- Pensa a un cavallo. Di che colore è il cavallo che entra nel tuo campo? Cosa fa il cavallo? Dov’è posizionato il cavallo rispetto al tuo cubo?

5- Pensa ai fiori. Ci sono dei fiori nel tuo campo e quanti sono?

6- Pensa al tempo. Che tempo fa? è una giornata soleggiata, vedi nuvole, piove?

Reimmagina l’intero scenario. Assicurati che la scena nella tua testa sia molto chiara e ben definita: ricorda: il tuo campo, il cubo, la scala, il cavallo, i fiori, il meteo.

Per scoprire i risultati del test clicca sulla pagina successiva



Ecco i risultati del test:

Il campo

Il campo rappresenta la tua mente. Le sue dimensioni rappresentano la tua conoscenza del mondo e l’estensione della tua personalità. Il tipo di terreno del campo indica la tua personalità:

Un campo secco / significa che sei una persona tendenzialmente pessimista.

significa che sei una persona tendenzialmente pessimista. Un campo erboso / significa che sei una persona tendenzialmente ottimista.

significa che sei una persona tendenzialmente ottimista. Un campo ben rifinito / significa che sei una persona tendenzialmente analitica e cauta.

Il cubo

La dimensione del cubo rappresenta il tuo ego.

La superficie del cubo rappresenta ciò che gli altri percepiscono della tua personalità.

La superfice del cubo indica i tuoi tratti dominanti:

Una superficie liscia indica che sei una persona gentile. Stai attento a non ferire o mettere a disagio gli altri, ma se ti fanno arrabbiare sono guai.

Una superficie ruvida indica che sei una persona semplice ed onesta sempre e comunque, indipendentemente da tutto.

Una superficie irregolare o tagliente, indica che sei una persona con un comportamento offensivo, ami criticare chi ti circonda o far sentire gli altri inferiori a te.

I colori del cubo

Il colore del cubo rappresenta le tue emozioni dominanti. Se il tuo cubo era:

Rosso: ami tenerti in movimento e sperimentare cose nuove implicando tutti i tuoi sensi.

Giallo: sei una persona socievole e ami molto ritagliarti dei momenti tutti per te.

Blu: sei una persona intelligente e rispetti sempre il pensiero degli altri.

Viola: sei intelligente e pecchi un pò di perfezione.

Grigio: sei una persona sicura di se e ami essere indipendente.

Nero – Sei ua persona che conta molto su se stessa e ama la solitudine

Bianco – Sei una persona che ha bisogno dei suoi spazi e di essere indipendente. Sei anche molto gentile.

Per tutti gli gli altri colori: cerca di capire il colore predominante rispetto a quelli sopra indicati.

Altre caratteristiche del cubo

Una superficie trasparente significa che sei altrettanto trasparente nel manifestare le tue emozioni e pensieri agli altri.Sei una persona molto sincera ed hai una grande bontà d’animo.

Un cubo di acqua/ghiaccio significa che sei in un periodo della tua vita in cui ti stai lasciando influenzare completamente da qualcosa. Hai una personalità sensibile e ti stressa sentira la pressione sociale o il giudizio degli altri.

Un cubo vuoto significa che principalmente ti preoccupi del tuo aspetto, sei una persona che dà molta importnza alla superfice e poco a come sta il tuo lato interiore. Ciò non significa che non hai nulla da offrire.

Un cubo di metallo / roccia significa che hai una solida integrità. Niente può influenzarti e non ti piegi di fronte a niente. Sei una persona dominante e coerente.

Significato della scala

La scala rappresenta i tuoi obiettivi. La lunghezza della scala determina la scala dei tuoi obiettivi, più la scala è corta meno obiettivi ti sei prefissato.. Anche la posizione del cubo rispetto alla scala è importante.

La distanza della scala dal cubo determina la concentrazione e lo sforzo che stai attualmente compiendo in funzione del raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Una scala dritta pogiata sul tuo cubo significa che stai attualmente mettendo il massimo sforzo e tutta la tua concentrazione a favore del raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Il significato del cavallo

Il cavallo rappresenta il tuo partner ideale. L’atteggiamento del cavallo indica cosa desideriamo da un partner, quindi se il cavallo gioca, corre o dormire o è seduto indica desideri specifici.

Un cavallo che gioca significa che desideri un partner che non prende troppo sul serio le relazioni.

Un cavallo da corsa significa che desideri un partner indipendente e impegnato che ti lascia i tuoi spazi

Un cavallo che dorme o sta seduto significa che desideri un partner totalmento preso da te e che condivide tutto con te.

Anche il colore del cavallo ha un significato preciso:



Un cavallo marrone è il più comune. Significa anche che in questo momento non cerchi qualcosa di specifico in un partner.

Un cavallo nero significa che desideri un partner audace col quale sai che non ti annoierai mai nella tua relazione. Non disprezzi che il tuo partner sia dominante nella relazione.

Un cavallo bianco significa che desideri un partner tranquillo. Apprezzi la lealtà in una relazione e la fiducia non deve mai mancare.

Qualsiasi colore diverso dai tre sopra significa che desideri un partner unico nel suo genere, un pò particolare.

Fiori

I fiori rappresentano la tua famiglia e i tuoi amici. Più sono i fiori sul prato più sono gli amici che hai. La posizione dei fiori indica il tuo grado di coinvolgimento nei tuoi gruppi sociali.

Condizioni meteo

La pioggia simboleggia i tuoi problemi. L’intensità della pioggia rappresenta direttamente la gravità dei tuoi problemi. Se sul tuo campo è scesa la nebbia significa che stai attraversando un momento di incertezza e senti la necessità di fare chiarezza. Il sole rappresenta ottimismo e incoscienza. La presenza di vento suggerisce che ti preoccupi troppo del futuro e non presti attenzione al presente.

Se ti è piaciuto questo test divertiti a farne altri, li trovi tutti Qui