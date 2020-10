Toccante confessione di Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle 2020: Ho massacrato il mio corpo. Mi sento ingrata verso la vita”.

Rosalinda Celentano apre il proprio cuore davanti alle telecamere di Ballando con le stelle 2020. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha raccontato il difficile rapporto che ha avuto con il proprio corpo ammettendo che, l’esperienza a Ballando con le stelle, la sta aiutando a fare un po’ pace con se stessa. “Io no ho specchi a casa. Una cosa che detesto sono gli specchi. Quando sono arrivata a Ballando vi ho odiato perchè, tra un po’, avrete gli specchi anche per terra”, esordisce così Rosalinda Celentano nel video di presentazione della terza puntata di Ballando con le stelle.

Rosalinda Celentano, la confessione a Ballando con le stelle 2020: “Ho massacrato il mio corpo. Con il tumore mi hanno tolto tutto”

Molto riservata, Rosalinda Celentano che ha instaurato un rapporto speciale con l’insegnante Tinna Hoffmann che la sta aiutando ad affrontare nel migliore dei modi il percorso a Ballando, ha deciso di raccontarsi a 360 gradi svelando anche i lati più dolorosi della sua vita.

“Non avendo avuto un rapporto con il mio corpo, praticamente neanche con me stessa tra un po’, non mi sono mai praticamente piaciuta. Ballare a contatto, in questo caso con Tinna Hoffamann mi insegna a farmi realizzare con il mio corpo”, ammette la figlia di Adriano Celentano.

“Il ballo e Tinna mi stanno aprendo verso la luce. Sono molto solare con gli altri, lunare con me stessa”, aggiunge ancora.

“Ho un’anima che è obesa, l’esatto opposto rispetto alla carne. Ho cercato sempre di massacrare il mio corpo. Non fa bene a me, ma non fa bene neanche a chi ti vuole bene e non solo perchè ti ammali, ma perchè si ammala il mondo. Se persevero a non amarmi, ad un certo punto, ad un certo punto c’è il buio totale”, racconta.

“Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto poi mi volevano rifare, però io non ho voluto”, ha raccontato ancora Rosalinda che è sempre rimasta fedele alle proprie idee. “Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore. L’ho avuto e, insomma, sto bene”, ha aggiunto.

Poi un messaggio a tutte le persone: “Non fate quello che ho fatto io cioè di non passare la vita a massacrarsi perchè in questo momento mi sento una persona ingrata rispetto alla vita”.