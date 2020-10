Autunno: il modo migliore per svegliarti in base al tuo segno zodiacale

Scopri qual è il modo migliore di iniziare le tue giornate autunnali. Il parere delle stelle segno per segno.

Con l’arrivo dell’autunno è molto importante riuscire a sentirsi energici e pieni di vita. Per riuscirci è indispensabile affrontare nel modo giusto i primi freddi e la poca voglia di alzarsi o di uscire da sotto le coperte. Un problema che non tutti hanno ma che per alcuni può diventare pesante, specie in mancanza di motivi emozionanti per dare inizio al nuovo giorno. Per questo motivo, una delle strategie che si possono mettere in atto è quella di crearsi un modo unico e personale per svegliarsi in modo piacevole.

Una piccola routine del risveglio che si sposi con le esigenze personali e con il proprio modo di essere. Per farlo, ovviamente occorre conoscersi a fondo. Può essere altresì utile seguire il consiglio delle stelle in base al segno zodiacale di appartenenza. In questo modo, infatti, si riuscirà ad avere uno spin in più per sorridere al nuovo giorno. Scopriamo quindi qual è la routine del risveglio autunnale più adatta ad ogni segno dello zodiaco.

Autunno: il modo perfetto di svegliarsi per i segni dello zodiaco

Ariete – Iniziando con un mini workout

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non hanno grossi problemi riguardo la capacità di alzarsi presto al mattino. Anzi, in genere il solo fatto di poter vivere una nuova giornata è già un motivo più che sufficiente per spingerli ad alzarsi. Possono però rendere il tutto ancor più piacevole ed energico e per farlo gli basta dare il via alla giornata con una corsa all’esterno o con un piccolo work out in grado di conferirgli maggiore energia e buon umore. Una colazione veloce subito dopo e saranno più pronti che mai a vivere la loro giornata. E tutto senza sonno o voglia di tornarsene a letto. Dopotutto si sa che muoversi e agire sono cose che fanno parte del loro modo di essere. Qualità che si portano dietro da sempre e che li rendono più che in grado di vivere il mattino sin dalle prime luci dell’alba.

Toro – Programmando una vera routine



I nativi del segno zodiacale del Toro vivono di routine e averne una già pronta a partire dal risveglio è di già un buon motivo per dare il via alla giornata con la giusta energia e voglia di fare. In base ai loro programmi dovrebbero quindi stabilire un’ora in cui alzarsi ogni giorno, una colazione tipo da fare, e qualche attività rilassante come ascoltare della musica mentre si vestono, leggere mentre fanno colazione o scrivere agli amici per caricarsi l’un l’altro. Ciò che conta davvero è che il tutto si svolga in modo rilassante e che segua sempre lo stesso andamento. In questo modo la sera non avranno grandi problemi per il giorno dopo. E la cosa li aiuterà ad addormentarsi più facilmente e a riposare meglio. Esattamente ciò di cui hanno bisogno per ripartire alla grande.

Gemelli – Iniziando con una musica che da la carica

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno bisogno di sentirsi motivati. E ciò vale ancor di più al mattino. Per partire alla grande, potrebbero quindi mettersi come sveglia un brano di loro gradimento ed in grado di dargli la carica. Aprire gli occhi con una sferzata di energia è infatti il modo migliore per dare il via alla giornata. Cosa che potrà proseguire con una colazione al bar, per vedere gente e con una bella passeggiata verso il lavoro. Ovviamente, il brano musicale scelto dovrà cambiare spesso. Perché si tratta di segni che non amano molto la monotonia. E, com’è facile immaginare, presto o tardi finirebbero con lo stancarsi e non sperimentare più la carica di cui hanno bisogno.

Cancro – Partendo con estrema calma

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono così pigri da non amare affatto il risveglio del mattino. Problema che si presenta maggiormente quando fuori fa freddo e la loro voglia di uscire è pari a zero. Per poter uscire da sotto le coperte hanno quindi bisogno di sapere che ad attenderli c’è un angolo altrettanto caldo. Scaldarsi con una bevanda calda e fare colazione sul divano, magari ancora avvolti nelle coperte è quindi il loro modo per svegliarsi pian piano. Un rituale che devono seguire in assoluto silenzio e senza nessuno che li disturbi. Il loro umore appena svegli non è infatti esattamente il massimo.

Leone – Bevendo qualcosa di energizzante

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non hanno un eccessivo bisogno di trovare un motivo per salutare il nuovo giorno. Sempre pieni di impegni e di cose da fare hanno infatti la giusta dose di adrenalina per seguire al meglio ogni tipo di impegno. A ciò si aggiunge anche l’entusiasmo che sono soliti mettere in tutto quello che fanno e che li aiuta ad aprire gli occhi già più che carichi. Volendo rendere ancora più energico il loro risveglio possono però optare per una bevanda in grado di svegliarli del tutto o, quantomeno di dargli la giusta dose di energia. Che si tratti di un caffè caldo, di un latte vegetale addolcito con il miele o di una bevanda al ginseng, ciò che conta di più è sapere di essere svegli e pronti a vivere un nuovo giorno.

Vergine – Dedicandosi un momento solo per se

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno bisogno dei loro tempi nei quali rifugiarsi per riflettere e pianificare il nuovo giorno. Per potersi svegliare con serenità hanno quindi bisogno di sapere che ad attenderli ci saranno un bagno caldo o una colazione nutriente. Ancor meglio se sanno di poter contare su entrambe le cose. Bisognosi di silenzio e del giusto tempo da dedicare a se stessi, devono poter pianificare gli impegni già dalla sera prima. In questo modo sapranno di potersi svegliare all’ora giusta per fare tutto con calma. La fretta, infatti, li rende nervosi e ansiosi. Motivo per cui è importante che valutino sempre questo aspetto e che nel farlo si occupino di se come solo loro sanno fare. Il tutto, ovviamente, senza pressioni.

Se vuoi scoprire qual è il modo ideale per svegliarsi in autunno degli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.