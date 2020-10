Come fare un frullato di mele per un ventre piatto: trucchi utili

La mela è un frutto ricco di fibre, vediamo oggi come preparare un frullato di mele per ottenere un ventre piatto: tutti i trucchi utili per crearlo.

La mela, oltre ad essere un frutto ricco di fibre ci aiuta a mantenere alto il nostro livello di sazietà. Favorisce moltissimo il transito intestinale in caso di stitichezza ostinata. Per questa ricetta utile per ottenere una pancia piatta, serviranno delle mele di coltivazione biologica così da poter includere all’interno della bevanda preziosa anche la buccia estremamente nutritiva.

Includi la mela nella tua alimentazione

La mela, di solito, è un frutto che piace un po’ a tutti, ci sono ovviamente tantissime varianti di mela, quella verde, quella più rossa e pastosa ma anche quella gialla e innumerevoli altre. Tutte le varietà di mela sicuramente apportano al nostro organismo moltissimi benefici, si prendono cura della nostra salute e inoltre la mela si identifica come un frutto molto versatile.

Con la mela sono possibili non solo preparazione di dolci o crostate, ma anche di frullati da bere, consumare durante la giornata o fuori casa, o da portare con sé al lavoro, che ci aiutano a costruire nel tempo la nostra forma fisica abbinando sicuramente anche un regime alimentare sano ed equilibrato.

Se non avete molto tempo e volete raggiungere degli obiettivi non immediati ma quanto meno visibili in poco tempo, potete sicuramente optare per questo integratore alimentare naturale che favorisce l’eccesso di grassi depositati sulla ventre, dunque scegliere la mela è la mossa migliore da fare.

Benefici della mela

La mela è inoltre un frutto che apporta pochissime calorie e dopo aver mangiato una mela, ci si sente sazi. Se, ad esempio, ci si fa merenda, riusciamo ad arrivare all’ora di cena senza alcun problema o attacco di fame improvviso. La mela funge anche da disintossicante, riduce il colesterolo, e come abbiamo detto, riesce a regolare il nostro transito intestinale prendendosi inoltre cura della nostra salute sia cardiaca che epatica.

A prescindere dai risultati estetici, sicuramente, includere la mela nella nostra alimentazione quotidiana è buona norma. Procuratevi se potete delle mele provenienti da agricoltura biologica. Il trucco per incamerare tutte le proprietà che la mela può regalarci è sicuramente quello di mangiarne e consumarne anche la buccia. Ecco qui, che torna il fattore biologico, poiché, se è stata contaminata da pesticidi ovviamente la buccia dovrà essere rimossa. In caso contrario, dobbiamo includerla nella preparazione di questo frullato.

Varianti frullati di mela per un ventre piatto

Esistono, in particolare, quattro varianti differenti per gustare un buon frullato di mela e costruirci finalmente, dopo poche settimane un ventre piatto, una pancia meno gonfia, una sensazione di benessere in generale.

Aggiungi dei semi di lino

Puoi aggiungere al tuo primo frullato di mela sicuramente i semi di lino. I semi di lino sono ricchi di fibra, antiossidanti e possiedono acidi grassi omega 3. Questi semini vengono venduti anche sotto forma di polvere aggiungerli ad un frullato di mela verde ti aiuterà a ridurre notevolmente il grasso addominale e a prenderti cura della tua salute.

Per preparare questo frullato hai bisogno sicuramente di una bella mela verde biologica, un bicchiere di bevanda vegetale a scelta, di avena, di grano saraceno, di riso integrale oppure di soia, e un cucchiaio di semi di lino in polvere. Puoi utilizzare anche i semi di lino interi e triturarli grossolanamente.

Prepara un frullato con mela, mandorle e una spolverata di cannella

Questo è un frullato ideale per iniziare la giornata, quindi a colazione, molto energetico e che ridurrà drasticamente il livello di zuccheri nel sangue grazie alla preziosità e alle proprietà della cannella. Inoltre, questo frullato fatto di ingredienti sani porterà il tuo organismo ad una digestione corretta, possiede un potere saziante ed inoltre favorisce il transito intestinale. In ultimo, il sapore allieta il palato grazie all’aroma della cannella e alla corposità delle mandorle e della mela.

Per fare questo frullato servirà una mela, un bicchiere di bevanda vegetale a scelta, come abbiamo visto precedentemente, la dose esatta sono 200 ml, 10 mandorle tagliate grossolanamente e un cucchiaino di cannella in polvere.

Lava la mela e tagliala in quattro parti, taglia anche le mandorle grossolanamente e metti la bevanda vegetale, le mandorle, la mela in un frullatore abbastanza potente possibilmente in vetro e frulla per qualche minuto. Una volta versato nel bicchiere spolverizzare con un pizzico di cannella.

La mela con il kiwi

Questo è un frullato ottimo anche per la merenda, non solo a colazione. Possiamo aggiungere a questo, la preziosità dell’acqua di cocco che è molto fresca e super naturale. Uniamo la mela al kiwi che è un’ottima fonte di vitamina C, fibre, acido folico ma anche omega 3. Disponiamo di una mela, un bicchiere colmo di acqua di cocco, un kiwi maturo, e due o tre cubetti di ghiaccio.

Sbucciare il kiwi, dividerlo in quattro parti e fare lo stesso con la mela, frullare il tutto e servire nel bicchiere con l’aggiunta di cubetti di ghiaccio, versare all’acqua di cocco e mescolare. Ovviamente per dolcificare i frullati è possibile aggiungere mezzo cucchiaino di miele oppure di sciroppo di agave.

Frullato di mela con menta e ananas

Questo è un vero toccasana per ottenere un ventre piatto e sgonfio. Aggiungeremo alle proprietà della mela quelle della menta, dell’ananas per migliorare il nostro ritmo cardiaco e riuscire inoltre a produrre molta serotonina, l’ormone del benessere e della felicità.

Occorrerà il succo di mezzo limone, due fette di ananas, la metà di una mela verde, un semplice bicchiere d’acqua, foglie fresche di menta e tre o quattro cubetti di ghiaccio.

Dopo aver tagliato la frutta a cubetti, l’ananas e la mela, spremi all’interno di una ciotola il succo di limone irrorando i pezzi di frutta. Metti tutto nel frullatore, aggiungi l’acqua, e le foglioline di menta fresca. In soli cinque minuti otterrai un frullato fresco e che riuscirà a contrastare il gonfiore.

Questi spunti e idee per frullati sgonfia pancia, e per un ventre piatto, sono intesi soltanto come proposte per integrare un’alimentazione già sana ed equilibrata di base. Vi ricordiamo inoltre che, in caso di particolari patologie e per la prescrizione di un avere propria dieta per la perdita di chili e quindi grasso corporeo, è sempre bene rivolgersi ad uno specialista.