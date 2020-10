Emma Marrone, maglia bianca e scollatura mozzafiato: bellissima – Foto

Maglia bianca, scollatura mozzafiato e un bicchiere di vino per Emma Marrone che augura buona domenica ai fans mostrandosi bellissima.

Capelli raccolti, maglia bianca con scollatura che mette in evidenza il decolletè, jeans e un bicchiere di vino per Emma Marrone che si gode una domenica in relax dopo una settimana intensa e ricca di impegni. Bellissima, serena e rilassata, la cantante salentina che da anni vive a Roma, città che l’ha accolta e che lei porta nel cuore, trascorre una giornata priva di impegni in vista di una nuova settimana. Sempre super impegnata, la Marrone approfitta della domenica per rilassarsi e godersi la compagnia degli amici.

Emma Marrone: jogging sotto la pioggia prima del relax

Prima di godersi un pranzo rilassato, Emma ha cominciato la domenica dando il buongiorno ai fans e concedendosi una corsetta. “Buongiorno dal mio posto preferito. Facciamo una corsetta”, dice in una storia pubblicata su Instagram con cui ha augurato buona domenica ai tutti i suoi followers. A rovinare l’allenamento della cantante è stata la pioggia che si è abbattuta su Roma bagnando la cantante che è così tornata a casa dove, dopo essersi cambiata e rimessa in ordine, si è regalata un po’ di sano relax a base di vino e buon cibo.

Felice per il successo che sta ottenendo la canzone “C’hai ragione tu” sulle cui note duetta con Gianni Bismark, Emma non nasconde la soddisfazione che sta ricevendo dal suo lavoro. Anche l’avventura come giudice di X Factor 2020 accanto a Mila, Manuel Agnelli e Hell Raton sta andando a gonfie vele. Dopo tre puntate di audizioni, è stata promossa a pieni voti dal pubblico che ora aspettano di conoscere la divisione e la formazione della squadre.

Dopo dieci anni sulla cresta dell’onda, Emma si gode il meritato successo. “Stupenda”, “Splendida”, “Sei la migliore”, “La più bella”, “Meravigliosa”, “Troppo figa”, scrivono i fans che apprezzano sempre di più la musica di Emma, ma anche la sua bellezza, la sua sincerità, la sua schiettezza e la sua libertà a cui non ha mai rinunciato restando sempre se stessa nonostante il successo.