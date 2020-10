Scopri il modo giusto per vivere bene il primo week end di Ottobre. Il parere delle stelle segno per segno.

Ottobre è ormai arrivato portando con se i primi segni della nuova stagione. Con l’autunno ormai avviato e le giornate che si fanno sempre più buie e più fredde, anche il modo di vivere i week end è decisamente cambiato. E ciò ha sicuramente lasciato qualcuno nella difficile posizione del non sapere bene come muoversi.

Per fortuna ci sono tante cose che si possono fare in queste giornate un po’ diverse da quelle alle quali ci eravamo abituati. E come spesso accade, ogni persona è più portata a viverle in un modo rispetto ad un altro. Ciò può dipendere dal carattere, dai gusti personali ma anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Cerchiamo quindi di capire com’è meglio vivere questo primo week end di Ottobre per rilassarsi e caricarsi al contempo.

Ottobre: come vivere il primo week end in base al proprio segno zodiacale

Ariete – Incontrando gli amici

Per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, dover salutare la stagione estiva è sempre un passo difficile da compiere. Giunti ad Ottobre, però, le speranze di prolungare l’estate sono ormai sempre più flebili. Questo è quindi il momento giusto per cercare ti tirar su il morale facendo qualcosa che sia in grado di mettere allegria. E cosa c’è di meglio dell’incontrare gli amici? Organizzare una cena fuori o incontrarsi per trascorrere del tempo insieme, aiuterà senza alcun dubbio a far passare il tempo e a non pensare alla stagione invernale che si fa sempre più vicina. Inoltre stando in compagnia ci si potrà organizzare per il futuro. E così facendo, l’idea di essere sempre più lontani dall’estate peserà un po’ di meno. Dopotutto la cosa bella degli amici è che ci sono sempre e che con loro il divertimento è assicurato in qualsiasi momento dell’anno. Tanto vale approfittarne, no?

Toro – Preparando qualcosa di buono



L’arrivo della stagione autunnale è solitamente ben visto dai nativi del segno zodiacale del Toro. Amanti di tutto ciò che sa di casa, i nativi del segno non hanno infatti alcun tipo di problema nel trascorrere il loro tempo libero tra le mura domestiche. Ancor meglio se possono farlo con gli amici o i propri cari. E cosa c’è di meglio di qualcosa di buono che cuoce in forno mentre si aspettano visite? Un buon modo per vivere bene questo primo week end di Ottobre è quindi quello di invitare qualcuno a casa e preparare qualcosa di appetitoso da condividere. Che si tratti di una pizza o di un dolce da cuocere in forno, ciò che conta è avere lo spirito giusto. Trascorrere qualche ora in allegria e in un ambiente confortevole aiuterà infatti i nativi del segno a rilassarsi al massimo e a fare il pieno di energie. Esattamente ciò di cui hanno bisogno in questo momento.

Gemelli – Organizzando un aperitivo

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, socializzare è uno degli aspetti più importanti della vita. Trascorrere il tempo libero in qualche evento mondano è quindi ciò che li farebbe star meglio. In alternativa possono sempre organizzare un aperitivo al quale invitare le persone con cui si trovano meglio. A volte anche il rivedere volti che già si conoscono può essere un diversivo per trascorrere del tempo di qualità. Una cosa che ai nativi del segno, di questi tempi è mancato e che ora più che mai hanno bisogno di rivere a modo loro. Che si tratti di un Sabato sera o di una Domenica pomeriggio da passare al bar o a casa con pochi intimi, ciò che conta è divertirsi. Capire di poterlo fare anche in modi alternativi darà ai Gemelli una piacevole sensazione di riuscita e di appagamento che li aiuterà a vivere al meglio i prossimi mesi.

Cancro – Con un’uscita romantica

I nativi del segno zodiacale del Cancro che hanno un partner dovrebbero valutare la possibilità di organizzare un’uscita romantica con la persona che amano. Farlo li aiuterà a rilassarsi e a fare il pieno di buon umore. In assenza di un partner, possono scegliere una persona a cui sono particolarmente legati e invitarla ad uscire. Che si tratti di un’amica, della mamma o di qualcuno con cui sentono di avere un feeling particolare, ciò che conta è sentirsi bene, fare ciò di cui hanno più voglia e vivere a pieno il momento. In questo modo potranno contare su un periodo in grado di sorridergli e di farli star bene. Esattamente ciò di cui hanno bisogno al momento.

Leone – Facendo shopping

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono molto legati alla stagione estiva. L’idea di dover andare incontro ad un lungo inverno, quindi, non li rende poi così felici. Per fortuna ci sono diversi modi di impiegare il week end in modo da sentirsi meglio. Ed uno tra questi è quello di fare shopping. Acquistare vestiti per la nuova stagione, ad esempio, può aiutarli a sintonizzarsi meglio con i primi freddi. E tutto a favore dell’umore e della voglia di fare che crescendo li renderanno più positivi e sereni che mai. Un aspetto che i nativi del segno devono sempre tenere in considerazione. Sopratutto perché quando l’umore non è al top finiscono con il diventare nervosi e vivere male le loro giornate. Una cosa assolutamente da evitare, specie in una stagione che non rientra tra le loro preferite.

Vergine – Godersi qualche momento di puro relax

I nativi del segno zodiacale della Vergine non hanno particolari preferenze riguardo le stagioni. Pur amando quelle più calde, si limitano a vivere il momento senza troppi problemi. Per poter godere a pieno di questo momento dell’anno, quindi, dovrebbero agganciarsi a ciò che li fa stare meglio. Un esempio? Un bel week end da dedicare al relax. Dormire fino a tardi, trascorrere la giornata in piena calma e godere di un bel libro o di una serie tv che si desidera finire da tempo, sono solo alcuni degli esempi da cui trarre spunto. Ancora meglio se senza fare grossi progetti si decide di vivere al momento solo ciò di cui si ha davvero voglia. In questo modo il week end sarà un buon momento di ricarica, cosa che gioverà in modo incredibile al loro umore.

