Diletta Leotta torna in radio con un look total black da urlo: jeans e canotta total black e molto aderenti. Il seno esplode e i fan sognano, foto.

Top nero aderente, profonda scollatura che evidenzia il seno prosperoso, jeans molto stretti e un bicchiere tra le mani per Diletta Leotta che, prima della diretta su Radio 105, ha regalato non solo il suo sorriso ai suoi 7,1 milioni di followers, ma anche un outfit mozzafiato che evidenzia il fisico prorompente della conduttrice sempre più bella e amata dal suo pubblico.

Se quando scende in campo per raccontare la Serie A, la Leota predilige un look più autorevole, senza rinunciare alla sua femminilità e sensualità come l’outfit che ha sfoggiato in occasione della prima giornata di campionato, in radio sfoggia un’immagine più casuale che, però, conquista ugualmente i fans.

Diletta Leotta, camicia da uomo e gambe mozzafiato

Con una sola camicia da uomo, seduta sul terrazzo, Diletta Leotta ammalia i suoi fans sfoggiando non solo la bellezza del suo viso, ma anche le gambe mozzafiato. Sempre in splendida forma, super professionale sul lavoro, la conduttrice tira fuori la parte più sensuale di sè condividendo con i fans alcuni dei momenti della sua vita privata. Ufficialmente single, sotto ogni post, oltre a ricevere migliaia di complimenti, la Leotta riceve anche dichiarazioni d’amore e proposte di fidanzamento.

La sua mente, però, appare super concentrato sul lavoro e i suoi pretendenti, per ora, devono accontentarsi di ammirarla in tv quando racconta il calcio a cui, però, sempre più italiani preferiscono la sua bellezza e ascoltare la sua voce in radio.

Splendida con abiti eleganti, sportivi e casual, ma anche in bikini, in pochi anni, la Leotta è riuscita a diventare una delle donne del mondo dello spettacolo più famose e apprezzate al punto che Amadeus l’ha voluto con sè sul palco del Festival di Sanremo 2020.

Visualizza questo post su Instagram Bruciata dal sole ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

Tra le curve più belle della Leotta è sicuramente il sorriso con cui illumina e riscalda i cuori dei suoi fans pronti a conoscere tutte le sue sfaccettature con il libro Scegli di sorridere.